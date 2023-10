Cordoglio FBML scomparsa Ciucci

il presidente, i componenti gli organi sociali e i dipendenti della Fondazione Banca del Monte di Lucca si uniscono al profondo dolore della famiglia per la scomparsa del professor Raffaello Ciucci che fin dal 2006 ha dato un contributo appassionato e altamente qualificato alle politiche erogative della Fondazione nel settore sociale, prima come membro della commissione solidarietà e poi, dal 2016, come componente dell’organo di indirizzo, su designazione dei comuni della Versilia. Il suo impegno generosamente profuso fino agli ultimi mesi di vita merita il riconoscimento di infinita gratitudine da parte dell’intera comunità di riferimento della Fondazione.

In allegato uno scatto di Ciucci al momento dell’insediamento del CDI del 2016.