Cordoglio dell’Amministrazione Comunale di Forte dei Marmi per la scomparsa di Silvio Bastardi.

E’ scomparso ieri sera, presso la Casa di cura San Camillo a Vittoria Apuana, dove era ricoverato da settimane, all’età di 87 anni, Silvio Bastardi, fortemarmino classe 1933.

Lascia la moglie Milva Mancini ed il figlio Nicola ed a loro il Sindaco, Bruno Murzi e tutta l’Amministrazione Comunale si stringono nel più sentito cordoglio.

Silvio Bastardi, nato e vissuto a Forte dei Marmi, ha rivestito per undici anni, dal 1989, l’alto ruolo di Segretario Generale del Comune, fino al 2000, anno del suo pensionamento.

Silvio Bastardi viene ricordato da tutti con grande stima: come uomo, per la sua indiscussa onestà e rettitudine e come professionista, per la sua grande preparazione tecnica.

L’ultimo saluto, domani 13 ottobre, alle ore 16.00, presso la Chiesa di Sant’Ermete a Forte dei Marmi.