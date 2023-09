Corale Puccini e Schola Cantorum per lo “Stabat Mater”

Appuntamento con l’opera sacra, venerdì 15 settembre alle 21,15, nella Collegiata di San Martino a Pietrasanta. La corale “Giacomo Puccini” di Viareggio e la “Schola Cantorum San Martino” del Duomo presenteranno, infatti, lo “Stabat Mater e Via Crucis” che, attraverso le tre declinazioni dell’arte (musicale, figurativa e poetica), segue Gesù lungo il percorso verso la crocifissione sul Golgota.

L’opera, per coro, voci soliste, flauto traverso, tastiera, voce recitante e proiezione delle stazioni della Via Crucis, è composta da tre parti: la prima è la lettura delle Beatitudini, sintesi degli insegnamenti di Gesù; la seconda è lo Stabat Mater, lo strazio della Madre che vede morire il Figlio; la terza è la Via Crucis che, dalla condanna di Gesù, ne descrive il cammino fino alla crocifissione e resurrezione.

Anche gli esecutori e gli strumenti hanno una dimensione identitaria precisa all’interno dell’opera: coro e tastiera rappresentano l’umanità che commenta quanto accade, con una visione dalla terra verso il cielo. I solisti sono gli angeli che vegliano e cantano con una visione opposta, dal cielo alla terra. La voce maschile recita le parole di Gesù, quella femminile legge le altri parti del Vangelo e, prima di ogni stazione, recita i versetti della preghiera dello Stabat in lingua italiana, subito dopo riproposti in latino. Il flauto traverso è il raggio che, dal cielo, illumina Gesù. La voce bianca, infine, è l’angelo che ne annuncia la resurrezione.

I testi sacri sono tratti dai Vangeli, quelli cantati sono ispirati alle antiche melodie di Jacopone da Todi, l’iconografia è di Franco Anichini e la musica di Marco Trasatti. La serata, organizzata con il patrocinio del Comune di Pietrasanta, è a ingresso libero e gratuito.