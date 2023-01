coppia trovata morta in villa: ipotesi omicidio-suicidio

Tragedia a Trani, in Puglia, dove un uomo di 52 anni, Massimo Petrelli, e una donna di 44, Teresa Di Tondo, sono stati trovati morti nella villetta in cui vivevano. Lei è stata colpita ed uccisa con alcune coltellate, mentre l’uomo è stato trovato impiccato in giardino. Secondo gli investigatori, si tratterebbe di omicidio-suicidio.

I due conviventi condividevano una villetta nelle campagne alla periferia di Trani. I militari hanno effettuato un approfondito sopralluogo nell’abitazione e nella parte esterna, anche alla ricerca dell’arma del delitto. Sono stati interrogati familiari e amici.

