Coppa Italia Giovanile 2023: a Roseto degli Abruzzi dal 24 al 25 Giugno il campionato italiano del pugilato giovanile. 

La coppia di Allievi (12-13 anni da compiere) vedrà Matteo Porcu e Raul Fortunato, entrambi della Pugilistica Lucchese, in quella che sarà la loro ultima gara nel settore giovanile, avendo già inoltrato richiesta per passare al pugilato olimpionico come Schoolboy. Seguiti dal maestro benemerito Ivo Fancelli e da Giulio Monselesan, i due allievi hanno grande esperienza a livello giovanile (Fortunato ha vinto anche nel 2022) e possono ambire non solo al podio, ma anche al gradino più alto. Velocissimi nei 25 mt e capaci sul ring di realizzare tre dei temi su quindici prescelti a memoria (due verranno sorteggiati mentre il terzo è scelto dalla coppia in gara).

In tutte le categorie il giudizio si divide tra oggettivo (circuito e cordicella per Cuccioli e Cangurini, corsa 25 mt per Canguri e Allievi) e soggettivo, ovvero espresso da cinque giurati per le prove sul ring per Cangurini (due riprese), Canguri e Allievi (tre riprese), mentre i cuccioli faranno il sacco. Dei cinque giudizi con voto, verranno scarti i due punteggi più bassi per ogni prova. Per arrivare al podio gli atleti devono essere abili in ogni prova, sia soggettiva che oggettiva. Domenica mattina, prima di pranzo, si avranno i verdetti.