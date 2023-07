Coppa con savoiardi, crema pasticcera, amarene sciroppate e pinoli

È un dolce facile, che si prepara in poco tempo e che fa felici tutti.

Ingredienti per 4-5 persone

• una quindicina di savoiardi

• 2-3 tazzine di caffè allungato con poca acqua

• 3 tuorli d’uovo

• ½ l di latte

• 3 cucchiai rasi di zucchero

• 3 cucchiai di farina

• la buccia di mezzo limone non trattato

• amarene sciroppate

• pinoli

Procedimento

Preparare il caffè con la Moka e diluirlo con poca acqua.

Preparare la crema pasticcera: mettere i tuorli d’uovo in una casseruola dal fondo spesso, unire un cucchiaio di zucchero alla volta e mescolare con una piccola frusta senza montare il composto. Aggiungere la farina poca alla volta, mescolando sempre affinché non si formino grumi. Versare a filo il latte continuando a mescolare. Unire la scorza di limone, mettere la casseruola su fuoco basso e, mescolando in continuazione, portare a bollore. Far cuocere per circa 5 minuti.

Bagnare i savoiardi con il caffè e disporli in una coppa non molto grande (la mia ha un diametro di 18 cm). Ricoprire con la crema, sistemarvi parte delle amarene e procedere con altri strati.

Decorare l’ultimo strato con pinoli e conservare in frigo.