Coordinamento Nazionale NO MES – L’assemblea di Roma si farà in diretta streaming su Byoblu e PandoraTv

Il Coordinamento Nazionale NO Mes, composto da tutte le forze, le associazioni ed i cittadini contrari al MES (Meccanismo Europeo di Stabilità), considerata l’estrema incertezza e le preoccupazioni dell’opinione pubblica per l’emergenza coronavirus, ha ritenuto di rinviare l’assemblea prevista per il 7 marzo p.v. in Roma, all’hotel Massimo d’Azeglio.

Tuttavia, il Coordinamento ritiene indispensabile sottolineare di fronte al Paese i pericoli che, in queste circostanze, possono minacciare l’assetto costituzionale, le libertà civili ed i diritti sociali.

Ora più che mai, il popolo deve far sentire la sua voce sulle questioni decisive della vita democratica del Paese.

Per questo motivo essenziale il Coordinamento ha deciso di effettuare comunque una diretta streaming con l’obiettivo di costruire un presidio di vigilanza democratica nazionale.

Lo streaming avverrà il giorno 7 marzo p.v a partire dalle ore 16,00 sui canali Byoblu e PandoraTv, la pagina Facebook “Blocca il contagio”.

Roma, 4 marzo 2020

Fonte: bloccailcontagio.it