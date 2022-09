Convention FARE SPAZIO AL CORAGGIO

Seconda giornata – 8 settembre – Convention FARE SPAZIO AL CORAGGIO

Prosegue a Lucca nella suggestiva cornice del Convento di San Cerbone la seconda Convention di SPAZIO SPADONI dal titolo ‘FARE SPAZIO AL CORAGGIO’. Convention da sempre legata alla missionarietà che dopo il tema dello scorso anno sulla RECIPROCITA’, quest’anno parlerà di CORAGGIO, inteso come agire con il cuore, nel testimoniare, nell’usare franchezza, nell’essere liberi. In questi giorni saranno 25 gli incontri con 50 relatori nazionali ed internazionali, sia in presenza, che online, che in diretta streaming, e con la possibilità di poterli vedere registrati il giorno successivo su youtube. Ricordiamo che SPAZIO SPADONI ha in attivo 45 progetti, e questa convention è fondamentale per nuovi spunti e riflessioni utili per i progetti già in corso, in più è partner ufficiale di Economy of Francesco, un movimento internazionale di giovani economisti, imprenditori e change-makers nato per volere di Papa Francesco nel 2019 e volto alla costruzione di processo verso una nuova economia inclusiva.

Questa giornata inizia con due video messaggi, uno di S.E.R. Mons.Paolo Giulietti, Arcivescovo di Lucca, e l’altro di Dom Roque Paloschi, Arcivescovo di Porto Vehlo Rondoni in Brasile. Il primo che ci racconta tre testimonianze di uomini coraggiosi, tra cui il Beato Angelo Orsucci, missionario di Lucca martirizzato in Giappone nel 1600, dove proprio in questi giorni è il Vescovo per commemorarlo, e l’altro video da un paese molto caro a SPAZIO SPADONI, Porto Vehlo al confine dell’Amazzonia, luogo in cui non vi erano ancora progetti attivi e dove tra poco ne prenderà vita uno molto particolare. Verrà permesso a tre persone indigene di studiare per poterle far diventare un medico, un economista e un avvocato, tre professioni che ancora nessun indigeno rappresenta.

La mattinata continua con Suor Elisabetta Giussani, Superiora Generale della Congregazione Missionaria Sorelle di Santa Gemma e animatrice di Comunità, che ritorna dopo la scorsa edizione accompagnata da Suor Antonietta Papa, Superiora Generale Figlie Maria Missionarie, Consigliera UISG, che insieme ci hanno parlato del CORAGGIO dell’intercongregazionalità, intesa come incontro tra persone portatrici di un dono. Suor Elisabetta si ispira all’icona biblica dell’incontro tra le due donne, la Vergine Maria e sua cugina Elisabetta, che come ogni congregazione religiosa è portatrice di un dono, in quell’incontro nasce l’intercongregazionalità. Dello stesso parere anche Suor Antonietta Papa, che vede nell’unità dei carismi l’insieme per aprire nuovi cammini, un po’ come SPAZIO SPADONI che con 20 consorelle di 20 nazionalità diverse riesce a creare progetti come HIC SUM legati tutti dal più grande carisma, quello della carità. Si è collegata on line suor Laura Gemignani, comboniana in Uganda, per un saluto e per ricordare la consorella missionaria comboniana suor Maria de Coppi (uccisa ieri in un attacco terroristico in Mozambico) con queste sue parole pronunciate prima che accadesse quello che si aspettava ormai da tempo “io muoio ma l’opera mia non morirà, il sangue dei martiri è il seme dei cristiani, di una nuova vita”. Il Presidente Luigi Spadoni propone l’intercongregazionalità come uno dei possibili temi della prossima Convention, che vi ricordo sarà in AFRICA nel 2023.

Ancora un gradito ritorno dove in presenza la sala era gremita di giovani e da casa sempre oltre 200 persone all’ascolto, quello di Stefano Zamagni, economista e accademico, docente di Economia Politica all’Università di Bologna e Adjunct Professor of International Political Economy alla Johns Hopkins University, già Presidente dell’Agenzia per il Terzo Settore, divulgatore dell’Economia Civile, dal 2019 Presidente della Pontificia Accademia delle Scienze Sociali e cofondatore della SEC (Scuola di Economia Civile). Le sue parole ci tengono a sottolineare l’importanza del termine CORAGGIO, cioè agire con il cuore e non agire solo con l’intelligenza, perché finora siamo stati illusi del fatto che più avevamo cose materiali o denaro e più eravamo felici, invece come San Francesco quando si spoglia, è lì che ci liberiamo di tutto quello che fino a quel momento ci aveva impedito la nostra felicità. Ha affrontato tantissime tematiche, dalla crisi della realtà economica odierna, che ha aumentato sempre di più le disuguaglianze, al tema della guerra, affermando che anche lì siamo stati ingannati con le promesse di 20 anni fa che la globalizzazione ci avrebbe reso un popolo in pace, e invece nel mondo ce ne sono ancora 169 in corso!

L’ultimo incontro della giornata è stato moderato da Carlo Andorlini e Andrea Del Bianco, e ha visto la partecipazione di due esperti del terzo settore come Luca Gori, ricercatore presso l’Istituto di Diritto, Politica e Sviluppo presso la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, docente di diritto del Terzo Settore presso l’Università di Pisa e responsabile delle attività del Centro di ricerca Maria Eletta Martini, che insieme a Claudia Fiaschi, Presidente di Confcooperative Toscana, Presidente Consorzio Co&So Firenze, Vicepresidente del Consorzio PAN e portavoce del Forum Terzo Settore fino al 2021, in collegamento on-line, ci hanno parlato di co-progettazione e del CORAGGIO del terzo settore di passare da fare rete ad innescare alleanze. Il terzo settore dicono è importante per il paese ma rischia di incartarsi nei bisogni della comunità, e uno strumento principale da poter usare per migliorare questa situazione è la cooprogettazione, dove ognuno portando un pezzo, con nuovi strumenti e nuove competenze, può costruire alleanze. L’incontro termina con l’accenno alla nuova realtà di SPAZIO SPADONI, che può essere capace con nuove competenze di creare nuove professionalità, come consulenti, costruttori di legami di fiducia, mediatori e altre ancora..

La giornata si conclude con un momento musicale col coro nascente Lym Gospel Choir di Lucca, inaugurato a settembre del 2019 da Vijay Pierallini (Direttore) e da Loreta Siderman (Presidente). Ad esibirsi sono stati gli allievi Elsa Pierallini, Barbara Nannini, Dylan Pedonesi, Irene Lazzereschi e Monica Tedesco, che hanno cantato con tutta la loro energia e gran bella voce, brani da solisti, duetti e infine canzoni tratte da Sister Act, dove la platea e soprattutto le suore di HIC SUM hanno ballato insieme a tutti i partecipanti.

