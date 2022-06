CONTROLLO GRATUITO DELLA VISTA ALLA FARMACIA COMUNALE, AL VIA DAL 1 LUGLIO

Le date per il mese di luglio sono quelle di venerdì 1 e venerdì 15 dalle ore 15.30 alle 19.30 presso gli studi medici attigui alla Farmacia Comunale di Piano di Conca. È consigliabile prenotare telefonando 0584 99592 o recandosi in Farmacia.

Prosegue quindi l’ampliamento dei servizi dedicati alla cittadinanza che si arricchiranno ulteriormente dopo l’estate e l’inizio dell’anno scolastico, con particolare riguardo agli studenti che frequentano le scuole del Comune. Oltre alla possibilità di poter già prenotare visite specialistiche e diagnostica tramite CUP Asl 12 Nord-Ovest, visite specialistiche e diagnostica in libera professione tramite FARMACUP, di poter effettuare auto-test diagnostici quali: glicemia, colesterolo, trigliceridi, profilo lipidico, emoglobina glicata, proteina C reattiva, elettrocardiogramma, la Farmacia Comunale offre anche la possibilità di effettuare l’holter pressorio e quello cardiaco; è possibile inoltre effettuare la foratura degli orecchi.

“Una Farmacia – commenta l’amministratore di FAR.MAS Massimiliano Gatti – che sempre più sta diventando il punto di riferimento per la cittadinanza non solo per l’acquisto di medicinali ma anche per i molti servizi dedicati alla cura della salute e alla sua prevenzione”.