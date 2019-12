CONTROLLO DEL TERRITORIO IN VALLE – RITIRATA UNA PATENTE PER GUIDA IN STATO DI EBREZZA

CONTROLLO DEL TERRITORIO IN VALLE – RITIRATA UNA PATENTE PER GUIDA IN STATO DI EBREZZA Numerosi Posti di blocco dei carabinieri in Valle del Serchio E’ stata deferita in stato di libertà per il reato di guida in stato di ebrezza alcolica una ragazza 24enne residente nel comune di Piazza al Serchio, che, ierinottew inornto alle ore 1.30 mentre guidata un avettura intestata alla madre veniva fermata per un controllo nel centro di Castelnuovo di Garfagnana e sottoposta a controllo evidenziando subito la sintomatologia dello stato di ebrezza alcolica. Il risultato dell’’etilometro, ha evidenziato un tasso alcolico pari a 2,39 grammi al litro e le è stata ritirata la patente di guida il mezzo e’ stato riconsegnato alla madre