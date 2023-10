CONTROLLO DEL TERRITORIO DELLA POLIZIA A LUCCA

Nell’ambito della campagna di contrasto alla guida sotto l’effetto di droghe e/o alcol, in vista della giornata mondiale del “ricordo delle vittime della strada”, che si svolgerà il giorno 19 novembre p.v. la Polizia di Stato ha organizzato nei fine settimana di ottobre e novembre servizi di controllo mirati.

Anche in questa provincia, lo scorso fine settimana, la locale Sezione Polizia Stradale, in collaborazione con la Questura e l’Ufficio Sanitario provinciale, ha organizzato un specifico servizio, con lo scopo di ridurre l’incidentalità legata a questi comportamenti scorretti.

Il servizio è stato effettuato con la presenza di due pattuglie della Polizia Stradale, un equipaggio delle Volanti e il personale sanitario a bordo di un Ufficio Mobile. È stato effettuato un posto di controllo in prossimità di una delle “porte” delle mura di Lucca, nel corso del quale sono state controllate complessivamente 120 persone e 69 veicoli; una di queste è risultata positiva alle sostanze alcoliche e, pertanto, è stata denunciata e gli è stata anche ritirata la patente.

Tra le diverse sanzioni applicate anche quella per il mancato uso del seggiolino con conseguente contravvenzione e decurtazione dei punti dalla patente al padre che era al volante; un automobilista, invece, viaggiava con l’assicurazione scaduta. Sono stati decurtati un totale di 20 punti.