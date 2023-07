Controlli straordinari in tutta la Versilia da parte della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri.

Continuano i controlli straordinari del territorio disposti in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto dal Prefetto e coordinati sul piano tecnico operativo dal Questore.

Giovedì 20 luglio 2023, la Polizia di Stato ha effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio in materia di sicurezza urbana mirato al contrasto dei reati in genere, nei comuni di Viareggio e Camaiore.

In particolare è stata eseguita una scrupolosa attività di prevenzione in ambito cittadino al fine di contrastare gli episodi di illegalità diffusa i reati predatori ed il consumo e lo spaccio di sostanze stupefacenti.

Quest’ultimo aspetto ha riguardato una capillare bonifica all’interno della Pineta di Ponente di Viareggio, cui hanno partecipato due equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine “Toscana” di Firenze, una squadra di 10 elementi del Reparto Mobile di Firenze, nonché diversi equipaggi del Commissariato di Viareggio sia del Reparto Volanti che dell’Anticrimine.

Nel corso della serata il dispositivo di sicurezza ha monitorato diversi luoghi sensibili sia a Viareggio sia a Lido di Camaiore dove sono state eseguite attività di prevenzione nelle zone che gravitano intorno alla “movida” e nelle aree in cui insistono locali di ristorazione e somministrazione. Particolare attenzione è stata rivolta anche ai locali pubblici con intrattenimento musicale ed alle loro adiacenze.

Venerdì 21 luglio, invece, La Polizia di Stato e l’Arma dei Carabinieri hanno effettuato un controllo straordinario a Forte dei Marmi e a Marina di Pietrasanta, con le medesime finalità di prevenzione, dei reati predatori e dei fenomeni degenerativi legati alla mala movida.

Complessivamente sono state controllate più di 100 persone e 8 esercizi pubblici.