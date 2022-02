Controlli scrupolosi della Polizia di Stato e numeri record di infrazioni e denunce in Versilia e a Lucca,

Controlli scrupolosi della Polizia di Stato e numeri record di infrazioni e denunce in Versilia e a Lucca, purtroppo ancora una volta l’alcool alla guida detiene il triste primato.

La settimana appena passata ha fatto registrare numeri davvero sconcertanti per quanto riguarda la sicurezza lungo le strade lucchesi.

Dal 31 gennaio al 6 febbraio, infatti, gli agenti della Polizia Stradale di Lucca, ogni giorno in prima linea sul territorio, hanno controllato 217 veicoli e 240 persone. Il risultato? 158 punti decurtati, 6 patenti e 3 libretti di circolazione ritirati, 2 veicoli sequestrati, 2 sottoposti a fermo e 8 persone denunciate.

E se questi numeri non bastassero a dipingere la pericolosità del comportamento di alcune delle persone che si mettono ogni giorno alla guida, i poliziotti lucchesi ci raccontano di aver impedito molte altre situazioni pericolose: ad esempio per le strade del centro di Lucca, dove un 54enne e un 42enne sono stati fermati e denunciati alle prime ore del mattino, perché guidavano ubriachi, o di una donna di 34 anni, che, non riuscita a seminare la pattuglia che le aveva intimato di fermarsi, guidava una potente auto con la patente sospesa e un tasso alcolemico superiore rispetto a quello consentito.

Così anche per i poliziotti di Viareggio, i quali, prima hanno denunciato un 40enne straniero in possesso di hashish e poi un 50enne italiano, che sostava in un’area riservata ai disabili all’interno dell’area di servizio “Versilia Ovest” senza alcun permesso e in evidente stato di ebbrezza.

Questi sono solo alcuni casi portati alla luce in questi primi mesi del nuovo anno, che, questa come altre volte, possono, grazie all’impegno dei poliziotti, essere raccontati e non vissuti tragicamente.

Lucca, 07 febbraio 2022.