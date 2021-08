Controlli dei Carabinieri in piazza d’Azeglio, a Viareggio, straniero sorpreso con 15 dosi di cocaina

Nella serata di ieri a Viareggio, piazza d’Azeglio i Carabinieri della CIO – Compagnia di Intervento Operativo – del sesto battaglione “Toscana”, che in questo periodo estivo sono in servizio di supporto alla Compagnia di Viareggio, hanno sottoposta a controllo un cittadino marocchino, Aboufaris Ouadii, di 36 anni, senza fissa dimora, irregolare sul territorio nazionale e con precedenti penali.

Il soggetto era stato segnalato ai militari, che pattugliavano in quel momento la piazza, da un cittadino che lo aveva notato poco prima litigare con un suo connazionale.

Vedendo i carabinieri avvicinarsi, lo straniero ha tentato di allontanarsi ma veniva prontamente bloccato.

Nel corso della perquisizione personale eseguita dai Carabinieri l’uomo è stato trovato in possesso di 15 involucri termosigillati contenenti sostanza stupefacente del tipo “cocaina” per un peso complessivo di circa 14 g.

Lo straniero è stato quindi condotto in caserma in stato di arresto per detenzione di stupefacente ai fini di spaccio.

Questa mattina presso il Tribunale di Lucca si è svolta l’udienza di convalida nel corso della quale è stato convalidato l’arresto ed è stato disposto per lo straniero il divieto di dimora nel Comune di Viareggio.