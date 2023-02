Controlli a tappeto dei carabinieri contro i furti nelle abitazioni

Controlli a tappeto dei carabinieri per contrastare il fenomeno dei furti nelle abitazioni e nelle attività. Il servizio ha impiegato 42 militari e 21 mezzi e ha permesso di effettuare il controllo di 204 persone, di cui 37 con precedenti di polizia: due persone sono state denunciate per guida in stato di ebbrezza.

Sono solo alcuni degli esiti del maxi dispositivo di controllo messo in campo dal comando provinciale di Lucca nella piana, in Garfagnana e in Versilia e che ha permesso di passare in rassegna le attività del territorio, 22 locali ed esercizi pubblici e 127 i veicoli di cui uno è stato sottoposto a sequestro. Una persona è stata segnalata alla Prefettura di Lucca come assuntore dopo essere stata trovata in possesso di due grammi di eroina e di uno di cocaina. Durante i controlli sono state anche elevate 7 contravvenzioni al Codice della Strada con il ritiro di 3 patenti di guida ed una carta di circolazione.

fonte noitv