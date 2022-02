CONTROLLATI OLTRE 9.500 VEICOLI, ELEVATE 4.432 MULTE, 110 SANZIONI DI NATURA AMBIENTALE.

CAPANNORI – CONTROLLATI OLTRE 9.500 VEICOLI, ELEVATE 4.432 MULTE, 110 SANZIONI DI NATURA AMBIENTALE. SONO I DATI PIU’ SIGNIFICATIVI DELL’ATTIVITA’ DELLA POLIZIA MUNICIPALE NEL 2021

Controlli costanti sul rispetto delle norme anti Covid e più presenza nelle frazioni contro i furti

Controllati oltre 9.500 veicoli ed identificate oltre 11.000 persone. Elevate 4.432 sanzioni per violazione delle norme al codice della strada, di cui 1.212 per il non rispetto del semaforo rosso, 627 sanzioni per il superamento del limite di velocità e 144 per l’utilizzo del telefono durante la guida; ed inoltre elevate 110 sanzioni amministrative di natura ambientale di cui 39 per abbruciamenti e 43 per abbandono di rifiuti. Controlli giornalieri sul rispetto delle normative anti Covid in vigore con particolare attenzione al possesso del Green Pass presso attività commerciali e pubblici esercizi.

Sono questi alcuni dei dati e degli aspetti più significativi dell’attività svolta nel 2021 dalla polizia municipale di Capannori, di cui domani (domenica) ricade il 156° anniversario della Fondazione del Corpo.

“Anche il 2021, come il 2020, a causa del protrarsi della pandemia è stato un anno particolarmente impegnativo per la polizia municipale, che oltre a svolgere la sua normale attività ha realizzato una importante azione di controllo quotidiano sul rispetto delle norme anti Covid e in particolare sul possesso del green pass presso esercizi e luoghi pubblici – afferma l’assessore alla sicurezza urbana, Lucia Micheli -. Azione che ha affiancato le numerose attività ordinarie volte a garantire la sicurezza stradale, il rispetto dell’ambiente, con particolare attenzione all’abbandono dei rifiuti e agli abbruciamenti all’aperto, la sicurezza dei cittadini, in particolare per contrastare il fenomeno dei furti, attuando anche un servizio di controllo speciale durante le festività natalizie con l’operazione ‘Natale sicuro’, oltre a quello notturno che si svolge in estate, compiendo un ulteriore sforzo. Ringrazio quindi la Comandante e tutti gli agenti per il fondamentale lavoro svolto quotidianamente sul nostro territorio per garantire la sicurezza di tutti. Anche quest’anno a causa della pandemia non è stato possibile realizzare una festa in occasione dell’anniversario di fondazione del Corpo della polizia municipale e ci auguriamo di poterla fare il prossimo anno quale riconoscimento e valorizzazione della preziosa attività svolta”.

“Tengo a sottolineare che la nostra attività lo scorso anno è stata particolarmente intensa, oltre che nei normali settori di nostra competenza, tra cui il controllo stradale, la vigilanza ambientale, i controlli dei mercati settimanali e dei luoghi pubblici, anche per quanto riguarda i controlli per far rispettare le norme anti Covid con particolare attenzione al possesso del green pass per coloro che frequentano gli esercizi pubblici- afferma la comandante della polizia municipale, Debora Arrighi- . L’altro fronte su cui ci siamo particolarmente impegnati è quello della sicurezza dei cittadini. Durante le festività natalizie, a fronte di una crescita di atti di microcriminalità, abbiamo rafforzato la nostra presenza nei paesi durante le ore serali, quale importante deterrente in particolare contro i furti, in collaborazione con le altre forze dell’ordine”.

I dati più significativi dell’attività 2021:

Reparto Traffico e Viabilità: i posti di controllo sono stati 1.929 con oltre 9.500 veicoli controllati e 11.000 persone identificate. Accertati 11 casi di guida in stato di ebbrezza e 2 casi di guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti segnalati all’ Autorità giudiziaria, cosi come un caso di fuga di una persona coinvolta in un incidente stradale. Sono stati sequestrati 166 veicoli di cui 127 per mancata copertura assicurativa e 4 persone sono state sorprese a circolare con patente sospesa. Rilevati, inoltre, 192 incidenti stradali: di questi 72 senza feriti e 120 con feriti. L’ufficio ha inoltre rilasciato 507 ordinanze di regolamentazione della viabilità per l’apertura di cantieri stradali e 43 deroghe al transito ed alla sosta.

Reparto ambiente/edilizia: questo reparto ha evaso 431 richieste di sopralluogo da cui sono stati accertati 8 reati di natura penale e 18 violazioni di natura amministrativa in materia edilizia. Inoltre sono state elevate 110 sanzioni amministrative di natura ambientale, di cui 39 per abbruciamenti e 43 per abbandono di rifiuti.

Ufficio contravvenzioni: l’ufficio ha gestito 4.624 sanzioni amministrative di cui 4.432 per la violazione delle norme al codice della strada. Di quest’ultime 1.212 sanzioni per il non rispetto del semaforo rosso, 627 sanzioni per il superamento del limite di velocità e 144 per l’utilizzo del telefono durante la guida, per un totale di 11.370 punti decurtati sulla patente di guida. Istruiti inoltre 22 ricorsi amministrativi.

Ufficio Informazioni Annona: sono state verificate 1.758 residenze e realizzate 469 spunte settimanali ai mercati.

Reparto Centrale Operativa e Segreteria Comando: front office: 3.846 ore; 10.780 richieste telefoniche; rilasciati 277 contrassegni invalidi.

Polizia di Prossimità: (attiva dal 1 ottobre 2020) da gennaio a marzo 2021 ha svolto 84 servizi con altrettante ore di ‘punto di ascolto’ nelle frazioni del territorio.

Capannori, 5 febbraio 2021