Contributo regionale all’U.C. Garfagnana per i piani urbanistici

Il progetto ha permesso all’ente di risultare primo in graduatoria ottenendo così un contributo di 225 mila euro dalla Regione, somma da spendere per la stesura dei piani operativi intercomunali nei comuni della Garfagnana. Infatti grazie a questo bando tutti i comuni dell’Unione potranno aggiornale il loro piani urbanistici risparmiando anche molti soldi. Basti pensare che mediamente questa operazione ha un costo che si aggira sui 70mila euro. Grazie a questo bando, ogni comune potrà risparmiarne circa 50mila, mantenendo ogni singolo ente la proprio autonomia decisionale. Altro aspetto rilevante sarà quello di concepire i nuovi piani regolatori in armonia con gli altri comuni e con il territorio.