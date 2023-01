Contributo per minori disabili, richieste fino al 30 giugno

Fino al 30 giugno sarà possibile richiedere, anche presso il Comune di Pietrasanta, il contributo annuale istituito dalla Regione Toscana a favore delle famiglie residenti con figli minori disabili.

La quota, pari a 700 euro, viene devoluta per ogni minore presente in famiglia al quale sia stata accertata una condizione di handicap grave, secondo le disposizioni della legge 104/1992. Sono previsti anche alcuni requisiti, fra i quali, per il genitore richiedente, far parte di un nucleo familiare con attestazione Isee valida per l’anno 2023 non superiore a 29.999 euro.

Le richieste devono essere presentate sulla modulistica dedicata, scaricabile dalla sezione “News in evidenza” del sito internet del Comune, o in formato cartaceo, consegnandola presso gli uffici competenti o con spedizione tramite raccomandata postale con ricevuta di ritorno, oppure a mezzo posta elettronica certificata, inviando i documenti a comune.pietrasanta@postacert. toscana.it.

A seguito della ricezione, il Comune verificherà la sussistenza dei requisiti previsti per l’erogazione del contributo. Maggiori informazioni su www.comune.pietrasanta.lu.it.

