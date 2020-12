Contributi dello Stato alle città turistiche

Sul sito del Comune una guida per accedere alla mappa del Regolamento urbanistico e capire se la propria impresa rientra nella Zona omogenea A

L’amministrazione comunale, anche su richiesta delle associazioni di categoria, ha provveduto a inserire sul sito www.comune.lucca.it le informazioni utili per gli imprenditori e gli operatori economici che intendono presentare richiesta di contributo a fondo perduto, promosso dal Governo per una serie di città italiane che hanno subito un drastico calo dei turisti stranieri dovuto all’emergenza Covid 19, fra le quali rientra anche Lucca.

Nello specifico, il provvedimento del Governo si riferisce ad attività che vengono svolte nella “zona A o equipollente”. I cittadini interessati ad intercettare il contributo governativo dovranno quindi verificare se la loro impresa ricade nella cosiddetta zona omogenea A, che comprende le parti di territorio con agglomerati urbani di carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale o porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante degli agglomerati stessi.

Come fare. Gli operatori economici e gli imprenditori interessati a conoscere l’esatta collocazione della propria attività, dovranno andare sull’home page del sito del Comune e cliccare su “Bonus contributo a fondo perduto per i centri storici- istruzioni per individuare le zone A nel Regolamento Urbanistico”. In questo spazio avranno a disposizione tutte le istruzioni per accedere alla mappa del Regolamento urbanistico, capire se la propria impresa rientra nella Zona omogenea A, e di conseguenza attivare o meno la richiesta di contributo da parte dello Stato.