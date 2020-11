Contributi a fondo perduto: ecco le nuove categorie che lo riceveranno

Il Decreto Ristori bis, appena approvato dal Governo, allarga la platea delle imprese beneficiarie dei contributi a fondo perduto.

Come noto, infatti, il Decreto Ristori ha riconosciuto una nuova tranche di pagamento dei contributi a fondo perduto per dare supporto a quelle imprese penalizzate dalle restrizioni introdotte dal Governo per limitare la diffusione del coronavirus sul territorio.

Tuttavia, il contributo a fondo perduto è stato rinnovato solamente ad un elenco ristretto di imprese; ebbene, questo adesso si allarga comprendendo anche quei negozi che – trovandosi nella zona rossa dove al momento è in atto una sorta di lockdown – hanno dovuto tirar giù la serranda.

Spetta il contributo anche a chi è in una zona arancione.

L’elenco dei codici ATECO per i quali si ha diritto ai contributi a fondo perduto, quindi, si allunga grazie a quanto stabilito dal Decreto Ristori bis. Vediamo, quindi, quali sono le imprese che riceveranno una seconda tranche di pagamento di questi aiuti analizzando quanto indicato nell’allegato al nuovo decreto.

Contributi a fondo perduto: le nuove categorie di imprese previste dal Decreto Ristori Bis

Il Decreto Ristori Bis, provvedimento con il quale sono stati stanziati circa 2,5 miliardi di euro di risorse, estende l’elenco delle attività che riceveranno un contributo a fondo perduto a titolo di indennizzo per il calo del fatturato causato dalle restrizioni introdotte dal Governo per far fronte all’emergenza sanitaria.

Nel dettaglio, questo spetta a quelle imprese che hanno l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 (requisito non è richiesto per chi ha attivato la Partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019).

Il calcolo dell’importo viene effettuato moltiplicando il valore del contributo erogato nella prima tranche per un coefficiente individuato a seconda del settore. A tal proposito, il Decreto Ristori Bis fissa un coefficiente del 200% per le imprese che si aggiungono a quelle che già ricevono il contributo a fondo perduto riconosciuto dal Decreto Ristori (per le quali i bonifici sono in arrivo la prossima settimana).

Ciò significa che queste riceveranno un contributo pari al doppio di quanto già ricevuto nei mesi scorsi.

Nel dettaglio, si aggiungono alle attività che avranno diritto al contributo a fondo perduto i tatuatori, i fiorai ambulanti e le agenzie matrimoniali, come pure i negozi di calzature e abbigliamento per i quali – nelle zone rosse – scatta la chiusura. Ma l’elenco è molto lungo, come tra l’altro lo è quello delle imprese costrette a chiudere nelle zone di massima allerta: per questo motivo, nell’elenco – che di seguito potete consultare nel dettaglio – trovano spazio anche i negozi di strumenti musicali, gli istituti di bellezza e i servizi per la persona, come pure i negozi di arredamento.

Insomma, tutti coloro che pagano in qualche modo le conseguenze delle restrizioni introdotte dagli ultimi DPCM.

Contributi a fondo perduto, Decreto Ristori Bis: l’elenco completo delle aziende

Fatte le dovute spiegazioni possiamo vedere l’elenco completo delle aziende che beneficeranno dei contributi a fondo perduto:

47.19.10 Grandi magazzini

47.19.90 Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari

47.51.10 Commercio al dettaglio di tessuti per l’abbigliamento, l’arredamento e di biancheria per la casa

47.51.20 Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria

47.53.11 Commercio al dettaglio di tende e tendine

47.53.12 Commercio al dettaglio di tappeti

47.53.20 Commercio al dettaglio di carta da parati e rivestimenti per pavimenti (moquette e linoleum)

47.54.00 Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati

47.64.20 Commercio al dettaglio di natanti e accessori

47.78.34 Commercio al dettaglio di articoli da regalo e per fumatori

47.59.10 Commercio al dettaglio di mobili per la casa

47.59.20 Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame

47.59.40 Commercio al dettaglio di macchine per cucire e per maglieria per uso domestico

47.59.60 Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti

47.59.91 Commercio al dettaglio di articoli in legno, sughero, vimini e articoli in plastica per uso domestico

47.59.99 Commercio al dettaglio di altri articoli per uso domestico nca

47.63.00 Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati

47.71.10 Commercio al dettaglio di confezioni per adulti

47.71.40 Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle

47.71.50 Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte

47.72.20 Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio

47.77.00 Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria

47.78.10 Commercio al dettaglio di mobili per ufficio

47.78.31 Commercio al dettaglio di oggetti d’arte (incluse le gallerie d’arte)

47.78.32 Commercio al dettaglio di oggetti d’artigianato

47.78.33 Commercio al dettaglio di arredi sacri ed articoli religiosi

47.78.35 Commercio al dettaglio di bomboniere

47.78.36 Commercio al dettaglio di chincaglieria e bigiotteria (inclusi gli oggetti ricordo e gli articoli di promozione pubblicitaria)

47.78.37 Commercio al dettaglio di articoli per le belle arti

47.78.50 Commercio al dettaglio di armi e munizioni, articoli militari

47.78.91 Commercio al dettaglio di filatelia, numismatica e articoli da collezionismo

47.78.92 Commercio al dettaglio di spaghi, cordami, tele e sacchi di juta e prodotti per l’imballaggio (esclusi quelli in carta e cartone)

47.78.94 Commercio al dettaglio di articoli per adulti (sexy shop)

47.78.99 Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari nca

47.79.10 Commercio al dettaglio di libri di seconda mano

47.79.20 Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di antiquariato

47.79.30 Commercio al dettaglio di indumenti e altri oggetti usati

47.79.40 Case d’asta al dettaglio (escluse aste via internet)

47.81.01 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ortofrutticoli

47.81.02 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici

47.81.03 Commercio al dettaglio ambulante di carne

47.81.09 Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti alimentari e bevande nca

47.82.01 Commercio al dettaglio ambulante di tessuti, articoli tessili per la casa, articoli di abbigliamento

47.82.02 Commercio al dettaglio ambulante di calzature e pelletterie

47.89.01 Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti

47.89.02 Commercio al dettaglio ambulante di macchine, attrezzature e prodotti per l’agricoltura; attrezzature per il giardinaggio

47.89.03 Commercio al dettaglio ambulante di profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti per qualsiasi uso

47.89.04 Commercio al dettaglio ambulante di chincaglieria e bigiotteria

47.89.05 Commercio al dettaglio ambulante di arredamenti per giardino; mobili; tappeti e stuoie; articoli casalinghi; elettrodomestici; materiale elettrico

47.89.09 Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti nca

47.99.10 Commercio al dettaglio di prodotti vari, mediante l’intervento di un dimostratore o di un incaricato alla vendita (porta a porta)

96.02.02 Servizi degli istituti di bellezza

96.02.03 Servizi di manicure e pedicure

96.09.02 Attività di tatuaggio e piercing

96.09.03 Agenzie matrimoniali e d’incontro

96.09.04 Servizi di cura degli animali da compagnia (esclusi i servizi veterinari)