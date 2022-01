“Aiuti finalizzati al contenimento e al contrasto dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 – Fondo investimenti Toscana”

Contributi a fondo perduto a favore delle imprese commerciali, turistiche e della ristorazione localizzate nei centri storici dei comuni toscani

N.B. E’ stata approvata la Delibera n. 39 del 17/01/2022 (pubblicata tra gli allegati alla pagina) con la quale la Giunta Regionale ha fornito precisazioni circa l’individuazione dei Comuni con disposizioni restrittive c.d “Comuni in zona rossa”, modificando gli allegati A e B della DGR n. 1348 del 13/12/2021.

L’intervento è finalizzato a favorire, attraverso un contributo a fondo perduto a parziale ristoro della riduzione dei ricavi registrata, alle imprese commerciali, turistiche e della ristorazione localizzate nei centri storici dei comuni toscani, nei comuni termali e nei comuni classificati “zona rossa” nel periodo dal 21/03/2021 al 17/04/2021, che per effetto dell’epidemia e delle conseguenti misure di contenimento adottate hanno registrato una riduzione o sospensione delle attività.

Possono presentare domanda micro, piccole e medie imprese, così come definite dall’allegato I del Reg. (UE) n. 651/2014, nonché professionisti, operanti nei settori economici individuati dai codici Ateco Istat 2007 ritenuti ammissibili ai sensi della DGR 643/2014, classificati ”Turismo, commercio e cultura”che risultino iscritti alla CCIAA territorialmente competente, aventi la sede principale o almeno un’unità locale ubicate nei:

Centri storici dei comuni toscani, ovvero le zone territoriali omogenee individuate dalla lettera “A” dell’ art. 2, comma 1, del decreto interministeriale 2 aprile 1968 n. 1444 e zone equipollenti individuate dagli strumenti urbanistici comunali alla data di emanazione del bando;

Comuni termali, ovvero i comuni per i quali è stata rilasciata concessione ai sensi degli art. 14-15 e 26 della L.R. 38/2004, il cui elenco, tenuto dalla Regione Toscana ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. a) della della medesima legge, è riportato nell’allegato B alla DGR n. 1348 del 13/12/2021;

Comuni che, nel periodo dal 21/03/2021 al 17/04/2021, con apposita ordinanza , sono stati classificati “zona rossa”, il cui elenco è riportato nell’allegato B alla DGR n. 1348 del 13/12/2021

Saranno escluse le imprese che hanno già partecipato ai bandi della Regione Toscana, per le imprese di seguito indicate, emanati o di prossima emanazione per “ristorare ” parzialmente la riduzione di fatturato subita a causa della pandemia da Covid-19:

Imprese turistiche localizzate nei comprensori sciistici;

Imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus coperti;

Imprese operanti nel settore delle discoteche;

Imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati;

Imprese che gestiscono parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici;

Imprese esercenti attività di gestione di stabilimenti termali;

Imprese esercenti attività di supporto per allestimento fiere, convegni, eventi.

I richiedenti possono presentare istanza di accesso al contributo solo a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi dal 1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 (in seguito “2° periodo”) sia inferiore di almeno il 30% rispetto all’ammontare del fatturato e dei corrispettivi realizzati nel periodo dal 1 gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 (in seguito “1° periodo”).

Per le imprese/professionisti che hanno avviato l’attività nel corso del 1° periodo, la verifica della suddetta riduzione di fatturato/corrispettivi si effettua confrontando i mesi di operatività nel suddetto periodo con gli stessi mesi nel 2° periodo. Qualora l’attività non sia iniziata in coincidenza con l’inizio del mese, il mese sarà computato per intero se la data di inizio cade tra l’1 ed il 15 mentre non sarà computato se l’attività è iniziata dal giorno 16 in poi.

Per le imprese/professionisti che, invece, hanno avviato l’attività nel 2° periodo, non è richiesto il requisito della riduzione del fatturato/corrispettivi ed il contributo riconosciuto sarà pari ad Euro 1.000,00. Data la natura dell’aiuto (ovvero di ristoro per la riduzione di fatturato/corrispettivi), il contributo concesso non potrà in ogni caso superare (congiuntamente ad eventuali altri contributi ottenuti per la medesima finalità anche da altre Amministrazioni Pubbliche) l’entità della riduzione di fatturato/corrispettivi registrata nel periodo di osservazione; fanno eccezione le imprese/i professionisti che hanno avviato l’attività nel 2° periodo, per i quali non vi è un fatturato precedente da confrontare.

L’aiuto è concesso nella forma di contributo a fondo perduto ed è pari ad € 2.500,00.

Il contributo può essere cumulato con eventuali aiuti già ricevuti a valere su precedenti bandi “ristori” della Regione Toscana, fino alla concorrenza della riduzione in termini assoluti del fatturato dichiarato. In questo caso i beneficiari saranno collocati in fondo alla graduatoria. Le risorse finanziarie destinate all’attivazione del presente intervento sono in totale pari ad €18.269.669,42.

La domanda di agevolazione è redatta esclusivamente on line, previo accesso tramite credenziali SPID Livello 2 o CNS al sistema informativo disponibile all’indirizzo:

https://bandi.sviluppo.toscana.it/ristoricentristorici/

a partire dalle ore 9:00 del 17/01/2022 e fino alle ore 17:00 del 04/02/2022

La domanda può essere presentata esclusivamente dal professionista stesso o da un legale rappresentante dell’impresa, il cui titolo verrà riscontrato tramite visura camerale.

Gli indirizzi di posta elettronica dedicati al Bando sono i seguenti:

Per ogni altra informazione si prega di consultare la documentazione pubblicata in calce alla pagina.