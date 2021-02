CONTRARIA ALLA ZONA ARANCIONE …per DUE SETTIMANE‼

Post di Yamila Bertieri consigliere comunale di Borgo a Mozzano.

Dopo cinque settimane di zona gialla vi è il rischio di danni da milioni di euro con la chiusura definitiva di alcune attività.

Non è giusto‼

Il mio territorio Garfagnana e Mediavalle vive in parte sul turismo e sulla ristorazione e quindi, un ulteriore chiusura di tali attività contribuisce a peggiorare la situazione già vessata.

Molti ristoranti per questa Domenica 14 febbraio, hanno fatto il pieno delle prenotazioni per l’ora di pranzo (a causa dell’imposizione della chiusura alle ore 18) ma, chi ha preso la decisione di tornare in zona arancione, non pensa che gli imprenditori della ristorazione hanno i gestori da pagare, le dispense e frigoriferi pieni, personale che solo da pochi giorni è rientrato a lavoro e che ora rischia di tornare di nuovo a casa. ..⁉️

Poiché, la principale conseguenza nel cambiamento di colore, riguarda soprattutto il divieto di consumazione di cibi e di bevande all’interno dei ristoranti e delle altre attività di ristorazione (compresi bar, pasticcerie, gelaterie etc.) e nelle loro adiacenze. I ristoranti, dunque, rimarrebbero aperti solo per l’asporto e il domicilio.

La cosa più assurda è che in tutti questi mesi, dall’inizio della pandemia, un anno fa , non siano ancora state trovate delle misure che possano permettere ai locali di rimanere aperti.

I gestori dei locali in questo anno, sono diventati molto attenti a seguire le regole, ad abitare gli assembramenti mentre i cittadini sono diventati più rispettosi nei confronti delle misure di sicurezza e del distanziamento. Tutte buone pratiche che vanno premiate, allentando le misure restrittive, a cominciare dai bar e ristoranti, che devono poter lavorare anche in zona arancione.

SERVONO AIUTI VERI, NON CHIUSURE‼