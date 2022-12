CONTO ALLA ROVESCIA PER ‘NATALE A CAPANNORI’:

CONTO ALLA ROVESCIA PER ‘NATALE A CAPANNORI’: SABATO 17 E DOMENICA 18 DICEMBRE A CAPANNORI CENTRO DUE GIORNI DI FESTA CON TANTI EVENTI NATALIZI

Mercatino di Natale, Fiera, musica, spettacoli, esposizioni, la Casa di Babbo Natale e gli Elfi, Pompieropoli

Conto alla rovescia per ‘Natale a Capannori’, la manifestazione promossa dal Comune di Capannori in collaborazione con il Centro Commerciale Naturale, Confcommercio Province di Lucca e Massa Carrara e varie associazioni, che sabato 17 e domenica 18 dicembre animerà il centro di Capannori con tante iniziative. Nella centrale via Carlo Piaggia sono in programma il mercatino di Natale con prodotti artigianali degli artigiani e artisti di Pandora, la Fiera di Natale promossa da Confcommercio, musica, danza, spettacoli, esposizioni, tra cui quella di moto e scooter d’epoca e tante iniziative pensate per i più piccoli, tra cui la ‘Casa di Babbo Natale e gli Elfi ’ dove i bambini potranno consegnare le loro letterine, ‘Pompieropoli’ con giochi e attività con percorsi a tema sui Vigili Del Fuoco e sulla sicurezza domestica e laboratori. Non mancheranno mondine e vin brulè insieme ai volontari della Misericordia di Capannori.

Sabato 17 dicembre la manifestazione inizierà alle ore 14.30, mentre domenica 18 dicembre prenderà il via alle ore 8.00.

Il programma completo di “Natale a Capannori’:

Sabato 17 dicembre: ore 14.30-18.00: ‘Mercatino di Natale’, stand di esposizione, vendita e laboratori con prodotti interamente realizzati a mano a cura degli Artigiani-Artisti di Pandora; Esposizione di regali di Natale solidali a cura della Fondazione Alice Benvenuti; Mondine e vin brulè insieme ai volontari della Misericordia di Capannori; esposizione di pony e possibilità di foto con bambini a cura de ‘Il Ranch gli amici di ciuffo a.s.d.’; Pompieropoli: giochi ed attività per bambini con percorsi a tema sui Vigili del Fuoco e sulla sicurezza domestica; ore 15.00: musica itinerante con la Banda Bassotti; Principesse Disney: spettacolo di ballo sul piazzale della chiesa e possibilità di foto con bambini; ore 15.30 ‘Christmas dance’: spettacolo a cura di Armonia Danza Arte & Movimento; ore 17.00, Museo Athena, Inaugurazione della mostra di santini d’epoca ‘Natale nella tradizione‘ a cura dell’Associazione culturale Ponte’; ore 21.00: chiesa di Capannori ‘Concerto di Natale’: musiche tradizionali e moderne di Natale, a cura del Coro Capata.

Domenica 18 dicembre: ore 8.00-20.00 Mercato ambulante; ore 9.00-18.00: Mercatino di Natale’, stand di esposizione, vendita e laboratori con prodotti interamente realizzati a mano a cura degli Artigiani-Artisti di Pandora; Esposizione di regali di Natale solidali a cura della Fondazione Alice Benvenuti; Mondine e vin brulè insieme ai volontari della Misericordia di Capannori; esposizione di moto e scooter d’epoca; ore 10.00-18.00 Pompieropoli: giochi ed attività per bambini con percorsi a tema sui Vigili del Fuoco e sulla sicurezza domestica; ore 14.00 Glitter tattoo e palloncini a cura dell’associazione Animatamente; ore 14.30 primo incontro-ore 17.30 secondo incontro “Con i sensi…io scopro, io conosco’: laboratori di educazione alla differenza a cura dell’associazione Down Lucca; ore 15.00: Coro di Natale a cura dei bambini della scuola primaria di Capannori; ore 16.00, Chiesa di Capannori, Canti di Natale, a cura del Coro Capata; ore 17.00: “Fiammagia’: spettacolo di Laura Magic Farmer e Jolly Blue Circus Art.

La casa di Babbo Natale e gli Elfi sarà aperta in entrambi i giorni dalle ore 15.00 alle ore 18.00.