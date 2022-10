CONTO ALLA ROVESCIA PER ‘MISTERICA’ E ‘HALLOWEEN CELEBRATION CARNIVAL’ A VILLA REALE

Nell’ambito della prima e più grande Halloween Fest d’Italia

Ventottesima Edizione

Tutto pronto a Villa Reale di Marlia per celebrare la festa di Halloween. Due le manifestazioni in programma, ‘Misterica’ e ‘Halloween Celebration Carnival’ realizzate in collaborazione con il Comune, nell’ambito di Halloween Celebration, la prima e più grande Halloween Fest d’Italia giunta alla 28° edizione, organizzata dalla NERO creativelab e della LOGA STUDIO Art Vision con la direzione artistica di Stefano Nannizzi. Per entrambi gli eventi è corsa per le prevendite online. ‘Misterica’ giunta alla seconda edizione è un percorso horror con attori e figuranti della durata di circa 50 minuti che si svolgerà nelle serate di domani (sabato 29) e domenica 30 ottobre dalle 19 alle 24 all’interno del parco e degli antichi locali di Villa Reale. Un nuovo affascinante viaggio nel soprannaturale tra anime, ombre e misteri del tempo. Il pubblico accederà in gruppi di 35 unità accompagnato nel percorso dagli inservienti della Villa. Sarà presente uno staff di oltre cento artisti per uno spettacolo interattivo oltre il tempo.Costo del biglietto 15 euro (Info su: www.misterica.it).

Assoluta novità invece è ‘Halloween Celebration Carnival‘, storia e mistero entro le mura delle antiche dimore e tra le ombre del parco, attraversando rievocazioni, animazioni, street art, bizarre market, interactive routes, typical food, beer garden e nacht bar. Una libera visita nella notte più buia dell’anno, un Carnival dov’è di dovere l’abito di scena. Più di cento artisti tra attori, saltimbanchi e band: ospiti speciali della serata The Spleen Orchestra Tim Burton Show. La serata terminerà con il solenne rito della Dance Macabre. La visita al Carnival di Villa Reale sarà possibile dalle 19.00 fino alle 2.00 e sarà possibile inoltre visitare tutti i musei. Il costo d’ingresso ad Halloween Celebration Carnival è di 20 euro. Ingresso libero sotto i 10 anni.

Per quanti, oltre al Carnival, volessero visitare anche gli interni della villa e del museo, con l’inquietante stanza delle bambole, il costo del biglietto è di 25 euro. Per raggiungere Villa Reale sarà attivo un servizio navetta dal Mercato di Marlia a partire dalle ore 19.30 (costo 2 euro andata e ritorno) e su prenotazione da Porta Santa Maria a Lucca (5 euro andata e ritorno).(info www. halloweencelebration.it)