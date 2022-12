Conto alla rovescia per la nuova piazza XXIV Maggio

E’ alle battute finali l’intervento di riqualificazione della piazza XXIV Maggio a Tonfano.

Iniziato ad aprile, con una pausa estiva e la ripresa a fine settembre, anche sul lato Massa i lavori stanno per concludersi, in linea con il cronoprogramma stilato dall’amministrazione comunale nel prioritario obiettivo di consegnare al cuore di Marina uno spazio pronto e interamente fruibile entro le festività natalizie.

“Via Carlo Del Prete è terminata – spiega l’assessore ai lavori pubblici, Matteo Marcucci – ma non possiamo ancora aprirla al transito, se non a quello pedonale, per rispettare i tempi tecnici necessari al corretto compattamento dei materiali e che, con la stagione fredda, si allungano leggermente. A parte questo, resta da completare la messa a dimora di due piante di leccio e altre alberature, poi il manto erboso con relativo impianto di irrigazione e la collocazione degli arredi urbani: panchine, cestini e rastrelliere per le biciclette”.

Intanto, nella parte che non sarà comunque più interessata dagli ultimi interventi, sono già state posizionate altre due installazioni luminose a forma di stella: “Desidero ringraziare le attività commerciali, ricettive e i residenti – aggiunge Marcucci – per aver sopportato questo periodo di lavorazioni: siamo certi che il nuovo ambiente sarà un valore aggiunto per l’attrattività di Tonfano, non solo come luogo di vacanza ma anche di buon vivere 365 giorni l’anno”.

Anche nella porzione in corso di finitura i vialetti centrali sono stati realizzati in materiale drenante, per non alterare la permeabilità del suolo ma portando a un fondamentale incremento della loro accessibilità: i camminamenti, infatti, ora sono livellati e privi di tratti sconnessi, facilmente praticabili da chiunque secondo quella filosofia che ha guidato tutti i più recenti lavori di rigenerazione urbana attuati dall’amministrazione, orientati sempre a favorire la piena vivibilità dei luoghi.