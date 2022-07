CONTO ALLA ROVESCIA PER IL PRIMO ‘FESTIVAL DEL RIUSO’ IN PROGRAMMA AL MERCATO DI MARLIA

SABATO 9 E DOMENICA 10 LUGLIO

In programma stand, laboratori creativi, conferenze e musica

Conto alla rovescia per il primo ‘Festival del riuso’ in programma al mercato di Marlia domani (sabato 9 luglio) e domenica 10 luglio. La manifestazione è promossa dal Comune di Capannori e da Fondazione Reggio Children “Centro Loris Malaguzzi’ in collaborazione con Ascit e Centro di Ricerca rifiuti Zero e l’organizzazione di Lillero-Il vero mercato del baratto-, con la partecipazione di tutti gli attori e le associazioni del territorio che ogni giorni operano nel settore del riuso. Realizzato nell’ambito di ‘Reusemed’, il progetto finanziato dall’Unione Europea con il Programma ENI CBC Med, per incoraggiare il riutilizzo e la riparazione di oggetti, di cui l’amministrazione comunale è partner insieme a Fondazione Reggio Children con Remida Reggio Emilia ed alcune realtà di Spagna, Giordania e Tunisia, il festival si svolgerà dalle 16.30 alle 24, con un ricco programma di eventi. Al centro ci saranno le tante associazioni e realtà locali che si occupano di riuso nelle varie filiere (mobili, abiti, libri, cibo, materiali informatici) e associazioni ambientaliste che saranno presenti con i loro stand. Saranno inoltre presenti una quindicina di artigiani e artisti che producono oggetti a partire da materiali di scarto. La ‘due giorni’ dedicata al riuso proporrà anche laboratori creativi e conferenze sui temi della gestione dei rifiuti, del riuso e dell’economia circolare e momenti musicali con l’esibizione anche di band che suonano con strumenti realizzati con materiali di recupero e momenti conviviali.

Tra gli eventi in programma sabato 9 luglio la tavola rotonda “Economia circolare e rifiuti zero: uno sguardo al futuro” (17.30 – 18.30), il laboratorio didattico “Siamo tutti sulla stessa bici” a cura di Fondazione Reggio Children – Centro Loris Malaguzzi con Remida, il Centro di Riciclaggio Creativo di Reggio Emilia (17.30-18.30), il laboratorio per bambini con materiali di riuso a cura di Legambiente Capannori Piana Lucchese (17.30-18-30), il laboratorio di costruzione di strumenti musicali a partire da materiali di scarto a cura dei musicisti del gruppo Riciclato Circo Musicale (ore 18.30 – 19.30), il concerto dei BARO DROM ORKESTAR (ore 22.15). Tra gli appuntamenti di domenica 10 luglio lo Spazio giochi diffuso in tutta l’area del mercato a cura di Stelle Volanti – Giochi Itineranti (17-22), la presentazione del progetto Reusemed e del nuovo sistema municipale del riuso (17.30-18.30), gli interventi della green influencer Silvia Moroni di @parlasostenibile (18- 18.45) e di Carlotta Ferrozzi del centro di riciclaggio creativo ReMida Bologna_Terre d’Acqua, dal titolo “Educazione e/è Sostenibilità” (18.45 – 19.30), la presentazione del progetto ‘GIG ECONOMY’ (19.30 – 19.45) il Concerto del RICICLATO CIRCO MUSICALE (22.15).



In entrambi i giorni del festival è in programma una Cena (19.30-22.00) a cura del progetto Conserve-Calafata/ Solidando-Equinozio, su prenotazione alla mail lilleroverobaratto@gmail.com o tramite messaggio whatsapp ai numeri: 3755513615 (Sofia) o 3347801725 (Sara).

Durante il festival ci saranno dei dj set a cura di Mainor dj e dj Cugino e una live painting a cura di Skill Hands e Mr. Pills.

Sia sabato che domenica gli spazi espositivi con gli stand degli artigiani e artisti e delle realtà che lavorano sui temi del riuso apriranno alle ore 16.30. Le realtà e associazioni presenti sono: Centro di ricerca Rifiuti, Zero, Lillero il vero mercato del baratto, Cooperativa Nanina (Progetto Daccapo e Quindi), Terra di Tutti, Mercatino dei libri usati, Comitato rionale Santa Caterina, Hacking Labs, Miniere Urbane, Sonoelettrica.it, Greenpeace, Legambiente Capannori-Piana Lucchese, ORA- Osservatorio di rinascita ambientale, La Cometa.