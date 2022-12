CONTO ALLA ROVESCIA PER IL FINE SETTIMANA NATALIZIO DI ALTOPASCIO

ALTOPASCIO, 15 dicembre 2022 – È partito il conto alla rovescia per il fine settimana natalizio di Altopascio che consentirà anche di recuperare parte degli eventi previsti per lo scorso week-end e annullati causa maltempo. Gli appuntamenti rientrano nel programma “Altopascio è Natale”, organizzato e promosso dall’amministrazione comunale con Centro commerciale di Altopascio, Centro commerciale di Spianate, attività commerciali di Badia Pozzeveri e Marginone e tante associazioni del territorio. Ha preso inoltre ufficialmente il via la seconda edizione della Lotteria di Natale, curata dai commercianti del capoluogo insieme alla Misericordia, che mette in palio tre premi di grande valore con 100mila biglietti da distribuire, mentre c’è tempo fino al 20 dicembre per partecipare al Regalo sospeso, l’iniziativa di solidarietà (sostenuta dai negozi di Altopascio, Spianate, Marginone e Badia Pozzeveri) grazie alla quale è possibile far arrivare il Natale nelle case delle famiglie più bisognose.

IL PROGRAMMA. Si comincia sabato 17: dalla mattina al teatro Giacomo Puccini i ragazzi delle scuole dell’Istituto comprensivo si esibiranno nel concerto di Natale. Sempre sabato, appuntamento allo Spazio Giovani (via Fratelli Rosselli, 18) con la caccia al tesoro “Risolvi il mistero di Natale”: sono previste tre sessioni della durata di 20 minuti ciascuna, alle 15.30, alle 16.30 e alle 17.30. Alle 17 e alle 18, inoltre, gli educatori insieme ai volontari del gruppo Crescere lettori accoglieranno i bambini con letture animate a tema natalizio e il kamishibai, il tradizionale teatrino di carta giapponese.

Grande festa domenica 18 dicembre. Ad Altopascio, dalle 15.30, appuntamento con “Natale incantato”: musical, street band, parata di mascotte e personaggi delle fiabe coloreranno le vie del centro, mentre i piccoli potranno fare un giro a cavallo grazie a Luisana Horse Riding. La Misericordia di Altopascio sarà presente con uno stand di bomboloni e castagne, mentre i Fratres Altopascio hanno organizzato il tradizionale torneo di biliardino. E ancora musica e spettacolo dal vivo con le canzoni più famose del periodo natalizio.

La festa arriva anche a Spianate: a partire dalle 10 di domenica 18, infatti, in via Mazzei aprirà il mini luna park, con giochi gonfiabili, Spiderman e Pungeball, mentre dalle 15.30 al via il pomeriggio di musica, giochi, banchetti e balli. I Vintage 80 porteranno i più grandi successi della musica anni 60, 70, 80 e 90 con un vero e proprio concerto nel centro del paese; spetterà invece alla Just Believe Dance Studio Asd animare la frazione con danza e flashmob, mentre LUDICAmente coinvolgerà grandi e piccoli in un pomeriggio di giochi in scatola. Per tutto il giorno, inoltre, in via Mazzei ci sarà la piccola fiera di Natale con stand di dolcezze, prodotti e possibilità di fare acquisti natalizi, grazie alla collaborazione di Misericordia di Altopascio, Avis Altopascio, Live Better – Vivi Meglio, Unicef, hobbisti, associazioni TOC e Un aiuto per le famiglie. Alle 17 la festa continua con l’arrivo della slitta di Babbo Natale accompagnato dagli elfi.

Infine, Marginone. L’appuntamento è alle 11 del 18 dicembre al Circolo Fo.Ri.Ma.: qui l’associazione Radici Globali ha organizzato l’iniziativa di beneficienza “Un panino per un pozzo” grazie alla quale saranno raccolti fondi per la costruzione di un pozzo in Tanzania. Per info e e prenotazioni (obbligatoria): Alessia, 347.1557532.

È possibile consultare il programma delle iniziative natalizie sui profili social del Comune di Altopascio e sul sito ioscelgoaltopascio.it al link https://ioscelgoaltopascio.it/ 145.