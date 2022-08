CONTO ALLA ROVESCIA PER ‘CALICI IN PIAZZA’ IN PROGRAMMA IL 6 E 7 AGOSTO IN PIAZZA ALDO MORO

CONTO ALLA ROVESCIA PER ‘CALICI IN PIAZZA’ IN PROGRAMMA IL 6 E 7 AGOSTO IN PIAZZA ALDO MORO Iniziativa promossa da Comune, Fisar e Strada dell’Olio e del Vino Conto alla rovescia per l’iniziativa ‘Calici in piazza’ che, dopo il successo della prima edizione, si svolgerà in piazza Aldo Moro (la piazza di fronte al municipio) a Capannori domani (sabato 6 agosto) e domenica 7 agosto dalle ore 19 alle ore 24. Un fine settimana all’insegna del buon vino. Oltre alla possibilità di degustare e scoprire i vini di circa 20 aziende agricole, con le loro particolarità e caratteristiche che svelano anche tipicità dei luoghi in cui vengono prodotti, coloro che parteciperanno all’evento potranno ammirare inoltre l’artigianato artistico locale prodotto dagli Artigiani e Artisti di Pandora. Sarà presente anche un’area food. L’iniziativa è promossa dal Comune di Capannori in collaborazione con l’associazione Strada del Vino e dell’Olio Lucca, Montecarlo e Versilia, con degustazioni a cura della Fisar delegazione di Lucca.

Di seguito le aziende che parteciperanno all’evento suddivise per territorio: Capannori: Fattoria Colleverde, Tenuta dello Scompiglio, Fattoria di Fubbiano, Tenuta Lenzini; Lucca: Tenuta Maria Teresa, Villa Santo Stefano, Fattoria Sardi, Azienda Agricola Al Podere di Rosa, Società Agricola Pieve Santo Stefano; Montecarlo: Azienda Agricola Enzo Carmignani, Tenute di Badia, Tenute del Buonamico, Fattoria La Torre, Fattoria Del Teso, Fattoria Valdrighi; Massarosa:Tenuta Mariani; Camaiore: azienda agricola Le Vigne del Grillo, Tenuta Mareli; Borgo a Mozzano: Fattoria Le Luci.