CONTINUANO I CONTROLLI DELLE FORZE DI POLIZIA NEL CENTRO STORICO DI LUCCA

Continuano a Lucca i servizi serali antidegrado, concordati in sede di Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica e coordinati dal Questore, con la finalità di prevenire i fenomeni degenerativi legati alla movida nell’area del centro storico, oltre che a verificare il rispetto della normativa anticovid con particolare riferimento al possesso del green pass per gli utenti degli esercizi commerciali.

ieri sera, infatti, si è svolto un servizio interforze che ha visto protagonisti la Polizia di Stato, i Carabinieri, la Polizia Municipale e un’unità cinofila antidroga della Polizia di Stato nelle aree maggiormente frequentate, con l’identificazione complessivamente di 75 persone.

il cane antidroga, in particolare, ha segnalato agli operatori un ragazzo di 22 anni, in piazza San Michele, che a seguito di perquisizione è stato trovato in possesso di 1,5 grammi di marijuana e, pertanto, è stato sanzionato amministrativamente. la scena probabilmente ha attirato l’attenzione di tanti giovani che sono stati indotti a disfarsi di piccoli quantitativi di droga per evitare di farsi scoprire. infatti, durante la serata, l’unità cinofila ha rinvenuto 15 piccoli involucri contenenti marijuana o hashish tra corso Garibaldi e Piazza San Michele, tutti ovviamente sequestrati.

particolare attenzione è stata prestata a Porta San Pietro, dove sono state elevate ben 10 sanzioni per divieto di sosta ad altrettante auto parcheggiate all’ingresso della Porta