Continua la stagione teatrale di Castelnuovo di Garfagnana, Giovedì 3 Marzo arriva Amici Fragili,

FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO – COMUNE DI CASTELNUOVO DI GARFAGNANA

TEATRO ALFIERI

3 MARZO “AMICI FRAGILI – RIVA & DE ANDRE’” CON FEDERICO BUFFA

Continua la stagione teatrale di Castelnuovo di Garfagnana, Giovedì 3 Marzo alle 21:15 arriva Amici Fragili, la nuova produzione teatrale che vede protagonista Federico Buffa, il più importante storyteller sportivo italiano, che racconta l’incontro tra Gigi Riva e Fabrizio De André.

È il 14 settembre del 1969, dopo una partita a Genova di un Cagliari che proprio quell’anno avrebbe vinto l’unico, storico scudetto. Gigi Riva va a trovare Fabrizio de André nella sua casa di Genova. Sembra un incontro tra due mondi lontanissimi e invece, nel silenzio che caratterizza la prima parte della serata, scorrono i pensieri di due randagi che, in campi e in modo diversi, hanno sempre scelto di stare dalla parte degli altri…

In mezzo ai silenzi si snodano i punti di contatto di due universi che condividono la Sardegna, il popolo della Sardegna, il mare, i colori, il rosso e il blu, uno del Cagliari, l’altro del Genoa, il pubblico che li segue religiosamente, il calcio, la musica, le canzoni…

Quando le parole diventano di troppo Fabrizio regala a Gigi la sua chitarra, Gigi regala a Fabrizio la sua maglia numero 11. I due si salutano, non si vedranno mai più. Forse, proprio per questo, un incontro diventa teatro.

La stagione teatrale, organizzata da Fondazione Toscana Spettacolo assieme al comune di Castelnuovo di Garfagnana, continuerà poi con un viaggio nell’universo femminile sabato 19 marzo con CATERINA ARTEMISIA IPAZIA…E LE ALTRE di Laura Curino e Patrizia Monaco, regia di Consuelo Barilari.

Sabato 2 aprile, Il Circo e La Luna, residente presso il Teatro Alfieri propone una nuova produzione originale dal titolo LA MATERIA DELL’AMORE.

Ultimo appuntamento in cartellone, mercoledì 13 aprile. Leo Gullotta è il protagonista di BARTLEBY. Lo scrivano.

Biglietti

platea € 18 / ridotto € 16 / scuole € 12

palchi € 16 / ridotto € 14 / scuole € 9

loggione € 14 / ridotto € 12 / scuole € 7

I biglietti sono acquistabili presso l’Ufficio Turistico Comunale (Associazione Pro Loco Castelnuovo di Garfagnana), via Cavalieri di Vittorio Veneto 1, dal lunedì al sabato in orario 9.30-12.30 ; 15.30-18.00 e un’ora prima dell’inizio degli spettacoli presso la biglietteria del Teatro, oppure sui siti www.ticketone.it e www.townforyou.com.