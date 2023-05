CONTINUA LA STAGIONE OFF AD ALTOPASCIO: TRE NUOVI APPUNTAMENTI A TEATRO, SI COMINCIA CON LA COVER BAND UFFICIALE DEI QUEEN

Altopascio, 9 maggio 2023 – Tre nuovi appuntamenti per l’edizione primaverile di “Stagione Off”, il ricco calendario teatrale che porta al Teatro “G. Puccini” di Altopascio artisti e spettacoli per tutti i gusti e tutte le età. Prossimo appuntamento giovedì 11 maggio, alle 21,

con i “Killer Queen”, la celebre cover band che omaggia in tutta Italia gli iconici Queen con le loro canzoni più famose. Il concerto-spettacolo è organizzato dall’Associazione 50&Più Lucca. Protagonisti i Killer Queen, riconosciuti come tribute band ufficiale in Italia fin dal 1996 dal fan club ufficiale italiano dei Queen “We will rock you”. I Killer Queen si sono esibiti in Italia e all’estero con musicisti di fama internazionale tra cui Brian May chitarrista e cofondatore dei Queen. L’ingresso è libero. Per informazioni e prenotazioni: 371.45888826, 333.8330637, 50epiu.lu@50epiv.it, www.spazio50.org/lucca.

Si continua poi giovedì 18 maggio, alle 21, con “Questione di chimica”, una rappresentazione teatrale che vedrà sul palco ancora una volta l’associazione 50&Più Lucca. Lo spettacolo, con la regia di Francesco Tomei, nasce dalla collaborazione con il professor Paolo Spera, docente di chimica e biologia. L’evento è a ingresso libero. Si passa poi alla fine di maggio, domenica 27, alle 21.15, con “Io ni farei un monumento”, la prima assoluta messa in scena dalla compagnia teatrale amatoriale “La Combriccola”. Una serata di intrattenimento e risate, ovviamente in vernacolo. Ingresso a pagamento. Per informazioni e prenotazioni: 338 8950351 – 340 0836861.

Il Teatro di Altopascio è un luogo aperto: gli artisti, i gruppi musicali, le compagnie teatrali o le associazioni interessate a proporre il proprio spettacolo o il proprio progetto culturale possono scrivere agli indirizzi email: biblioteca@comune.altopascio. lu.it; a.minicozzi@comune.altopascio. lu.it.