CORONAVIRUS:

CONTINUA LA SANIFICAZIONE DELLE STRADE DI VIAREGGIO E TORRE DEL LAGO

IL CALENDARIO DEGLI INTERVENTI

Continuano le operazioni di sanificazione di piazze e strade sul territorio di Viareggio e Torre del Lago volute dal sindaco Giorgio Del Ghingaro ed effettuate grazie alla collaborazione di Sea Ambiente.

Verranno utilizzate le spazzatrici dotate di barre lava-strade che nebulizzeranno disinfettante ad elevata azione germicida oltre ad una autobotte lavastrade: è sospeso lo spazzamento meccanizzato: non è necessario, ai fini della sanificazione, spostare le auto.

E’ importante sottolineare che non ci sono pericoli di tossicità, né al contatto né per inalazione: il prodotto impiegato sulle strade è in soluzione acquosa all’1% e le modalità di impiego non comportano il superamento dei valori limite di esposizione per il principio attivo utilizzato.

Il primo prodotto utilizzato è formulato con i seguenti componenti Alchil, Dimetibenzilammonio Cloruro che è un disinfettante antimuffa concentrato, a base di sali quaternari d’ammonio. È un disinfettante ad ampio spettro d’azione dotato di notevoli attività battericide; è attivo contro batteri, virus, muffe, funghi e la sua azione disinfettante si esplica non solo in superficie, ma anche in profondità. Non è irritante ed è praticamente inodore, è stabile anche ad elevate temperature, non decolora le stoffe e le vernici, non intacca i metalli e la gomma.

Il secondo prodotto è formulato con i seguenti componenti di base: Benzalconio cloruro, Pino Silvestre, Antischiuma e chelante e Coformulanti. Ha un vastissimo campo di applicazione ed è largamente impiegato ovunque sia richiesta una efficace azione germicida come: alberghi, ristoranti, industrie alimentari in genere, ospedali, cliniche, ambulatori, comunità, biblioteche, archivi, sale d’aspetto, corridoi, corsie, mense, utensileria di cucina, stoviglie, biancheria ecc.

È risultato efficace anche contro le muffe che fioriscono a causa dell’umidità degli ambienti. Viene impiegato su larga scala in tutti quei trattamenti (industrie alimentari, del latte, birra, conserviere e dolciarie), nelle quali è necessaria contemporaneamente l’azione disinfettante e detergente dei macchinari, attrezzi, recipienti ecc.

Di seguito il calendario settimanale di sanificazione strade:

lunedì: Passeggiata, Terrazza della Repubblica, Città Giardino, Don Bosco

martedì: Darsena, Terminetto, Borbone

mercoledì: centro-mare e centro-stazione

giovedì: Marco Polo, ex Campo d’Aviazione

venerdì: Migliarina e Varignano

sabato: Torre del Lago e Cotone

In questi giorni di emergenza resta ovviamente garantito il servizio di raccolta porta a porta e anche il servizio della squadra decoro che interviene sugli abbandoni.

Tuttavia, in ottemperanza al Decreto Presidenziale, al fine di tutelare al massimo i lavoratori, è sospesa la raccolta degli ingombranti a domicilio, sono ridotti gli orari di apertura dei centri di raccolta che saranno aperti al pubblico solo al mattino dalle 8 alle 12, e chiuse le isole ecologiche presidiate.

Gli uffici amministrativi sia di Sea Ambiente che di Sea Risorse, sono chiusi al pubblico, per necessità e informazioni sono a disposizione per Sea Ambiente i numeri telefonici 800.43.45.09, 0584.1648466, oppure si può inviare una mail all’indirizzo: segreteria@seaambiente-spa.it. Per Sea Risorse lo 0584 1648466: è inoltre disponibile l’indirizzo di posta elettronica info@searisorse.it