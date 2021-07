Con una serie di eventi on-line, visto che nonostante le nuove aperture anche per gli spettacoli e la musica dal vivo è per noi impossibile al momento ospitare un pubblico rispettando tutte le doverose prescrizioni in tema di contagi, sosteniamo la nostra Associazione in vista di una nuova stagione all’insegna della musica live!

Giovedì 1 luglio ore 20.00, su questo canale, sarà possibile assistere al concerto di ALESSIO BIANCHI QUARTET, con Alessio Bianchi (tromba, flicorno), Andrea Garibaldi (pianoforte), Nino Pellegrini (contrabbasso) e Moraldo Marcheschi (sax alto, sax tenore).

Il progetto nasce per la realizzazione di un disco omaggio al grande trombettista Clark Terry, di cui suoneranno qualche brano, disco in uscita fisica e sugli store digitali a fine giugno 2021.