continua a Lucca il festival GIUNGLA

Fino al 26 giugno negli spazi dell’Orto Botanico e altri luoghi della città, a cura di S.o.f.a. APS

Il talk con l’astrofisica Fatoumata Kébé, l’incontro con gli etnobotanici Renata Sõukand e Andrea Pieroni e un’esplorazione notturna delle mura: continua a Lucca il festival GIUNGLA

Entra nel vivo l’evento dedicato all’incontro tra uomo e natura attraverso arte contemporanea e scienza: tra gli eventi da segnalare la sonorizzazione live del classico cinematografico “Viaggio nella luna” di Georges Melies, il workshop per giovani erboristi dedicato ai bambini, il laboratorio teatrale con la compagnia nontantoprecisi e la conversazione aperta con gli artisti ospiti del festival

Lucca, 23 giugno 2022 – Talk con artisti e scienziati, esplorazioni notturne, proiezioni musicate dal vivo e laboratori per ragazzi: entra nel vivo a Lucca GIUNGLA, il festival dedicato all’incontro tra uomo e natura attraverso l’arte contemporanea e la scienza. In programma fino a domenica 26 giugno negli spazi dell’Orto Botanico e in altri luoghi della città l’evento promosso da S.o.f.a. APS con la curatela di Irene Panzani che intreccia sperimentazione artistica e divulgazione scientifica, coinvolgendo performer, filmmaker, collettivi multidisciplinari, etnobotanici, biologi, musicisti, oltre a nomi di rilevanza internazionale del panorama scientifico e culturale (info: facebook.com/giungla.fest).

Venerdì 24 le attività partiranno già al mattino con “Officina GIUNGLA: erboristi in erba”, alle 10.30 un laboratorio per bambini dagli 8 ai 12 anni in collaborazione con associazione A.DI.PA, punto d’incontro all’ingresso dell’Orto Botanico. Alle 18.00 in Casermetta San Regolo è in programma l’incontro con l’astrofisica, astronoma e divulgatrice francese Fatoumata Kébé dal titolo “Ritorno sulla luna”: mentre la NASA prepara il ritorno degli esseri umani sulla Luna, la scienziata ci invita a riscoprire il nostro straordinario satellite naturale e il suo particolare ruolo nel sistema solare e nella nostra vita quotidiana, muovendosi poi ad analizzare il tema dell’inquinamento spaziale, e di come l’attività umana impatta sull’ambiente esterno al nostro pianeta. Fatoumata Kébé non è nota solo per i suoi traguardi scientifici, ma anche per la lotta contro le disuguaglianze con l’associazione Éphémérides, che organizza incontri per giovani senza possibilità di interessarsi alla scienza, e per l’impegno verso una maggior partecipazione delle donne nel campo dell’astronomia con Femmes et Sciences e Women in Aerospace.

Alle 19.30 sempre in Casermetta spazio ad una delle opere cinematografiche più affascinanti della storia: “Viaggio nella Luna” di Georges Melies, liberamente ispirata ai romanzi dei due padri del genere fantascientifico “Dalla Terra alla Luna” di Jules Verne e “I primi uomini sulla Luna” di H. G. Wells, che sarà proiettato e musicato live dai compositori Alessio Vanni e Lorenzo Valdeselici. Alle 21.00 “GIUNGLA notturna: chi vive al chiaro di luna?”, lungo le mura di Lucca e sui prati circostanti la notte si ravviva grazie alla grande quantità di animali che hanno adottato strategie incredibili per alimentarsi e comunicare. Lucciole, falene, grilli, gechi, pipistrelli, usignoli, assioli e civette sono animali che potremo scoprire, talvolta riuscendo ad intravederli e molto spesso riconoscendone i suoni che animano la notte, insieme alla biologa ambientale Arianna Chines, all’educatrice ambientale Angela Giannotti e al veterinario Riccardo Gherardi.

Sempre il 24, in Piazza San Francesco, dalle 16.00 alle 18.00 sarà possibile partecipare al laboratorio teatrale “La luna in terra” con la compagnia teatrale nontantoprecisi, nata in seno all’ex Ospedale Psichiatrico di Roma Santa Maria della Pietà: un’esplorazione della città, di ciò che nel quotidiano non scorgiamo, cercando di mettersi nei panni di chi improvvisamente si trova sulla Luna, in una terra nuova e sconosciuta; il movimento raccoglie tutto ciò che è possibile al suo passaggio, creando una sorta di mappa corporea. Il lavoro anima il gruppo nella ricerca di tempi e spazi condivisi, passando dalla condizione di individualità al sentimento di un corpo collettivo.

Sabato 25 si riparte alla Casermetta alle 18.00 con “Ci sono piante sulla luna?”. Quali sono le relazioni tra gli umani e le piante? Cosa sappiamo effettivamente di loro? A cosa ci servono e a cosa serviamo noi? Queste alcune delle domande a cui risponderanno l’etnobotanica estone-ucraina Renata Sõukand, professoressa associata di Botanica all’Università Ca’ Foscari di Venezia, e Andrea Pieroni, professore ordinario di Botanica Applicata all’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, per discutere assieme dell’importanza delle conoscenze locali relative alle piante ed alla vegetazione, anche in relazione all’adattamento al climate change. Inoltre, in Piazza San Francesco, dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.00 torna il laboratorio teatrale dei nontantoprecisi.

Conclusione domenica 26 alla Serra dell’Orto Botanico con una conversazione insieme agli artisti partecipanti al festival. La video artist parigina Ariane Michel, l’artista turca Irem Tok, il collettivo Manifesto Brutal-anarcorporeös e la compagnia nontantoprecisi dialogheranno con Irene Panzani raccontando le opere presentate a GIUNGLA, il loro rapporto con la Luna, la notte e i mondi che apre. Ultima possibilità di partecipare al laboratorio dei nontantoprecisi in Piazza San Francesco dalle 15.00 alle 18.00 e dalle 21.00 alle 22.00 per la restituzione finale del lavoro.

Per tutta la durata del festival, presso la Serra dell’Orto Botanico, dalle 10.30 alle 19.30, sarà visitabile la mostra “tutti questi corpi sono mondi et senza numero”. Tra le opere esposte la notte popolata di suoni naturali riprodotti con oggetti umani nel video La forêt des gestes di Ariane Michel; il film lisergico e autobiografico Endymion di Bertrand Dezoteux; e il mondo infinitesimale di Irem Tok, che con il lavoro site specific Hydromancy declina i temi della fragilità e della caducità delle cose, dando al visitatore la possibilità di osservare il piccolo universo invisibile dei microorganismi come un’astronauta che guarda la Terra dallo spazio.

GIUNGLA è un progetto di S.o.f.a. APS in collaborazione con: Comune di Lucca – Orto Botanico – Biblioteca Civica Agorà. Con il contributo di: Fondazione Cassa di risparmio di Lucca, Fondazione Banca del Monte di Lucca, SAHA Association. Supporters: CCH Tagetik expert solution Wolters Kluwer, LAMM Analisi, Farmacia Maffei, Mecenatismo Postmoderno – Elisa Mencarini, Biennale di Çanakkale, Ass. Amici dell’Agorà, A.DI.PA, Talea. Partner tecnici: LuccArtigiani, Ostello La Salana, Locanda Tre Merli.

Info

www.sofarts.org

FB /giungla.fest

IG /giungla.fest

sofa.lucca@gmail.com

Ingresso

Gratuito a tutte le mostre e gli eventi con acquisto del biglietto dell’Orto Botanico di Lucca, che prevede: giornaliero 5€, serale 3€, abbonamento per 4 giornate 12€