Estate: “Contagiamoci con un Sasso..rriso” fa il pieno alla Versiliana dei Piccoli, i sassi colorati dai bambini “seminati” nel parco della Versiliana

“Contagiamoci con Sasso…rriso” fa il pieno alla Versiliana dei Piccoli di Marina di Pietrasanta (Lu). L’iniziativa di Unitalsi (Unione Italiana Trasporto Ammalati a Lourdes e Santuari Nazionali), che a Pietrasanta è stata sostenuta dall’amministrazione comunale di Alberto Stefano Giovannetti insieme alla Consulta del Volontariato e Fondazione Versiliana, ha ampiamente superato le aspettative della vigilia. Un centinaio i bambini che hanno partecipato alla prima delle tre giornate, che si è tenuta venerdì 23 luglio nello spazio bambini, dedicate al simpatico e divertente progetto che ha l’obiettivo di diffondere sorrisi attraverso il dono di sassi disegnati e colorati, da trovare, tenere, regalare, spostare, per sentirsi tutti uniti, per divulgare il senso di dono, di comunità, di benessere. I sassolini, una volta decorati, sono stati “posizionati” dai bambini, accompagnati dai loro genitori, lungo il percorso del parco della Versiliana così che qualcun altro li trovi e diventino un piccolo bene, semplice ma prezioso.

“Voglio ringraziare, a nome dell’amministrazione, il Presidente Andrea Galeotti, Virginia Bartelletti e Valentina Benassi, insieme a tutti i volontari, per il successo di questa bella giornata. – ha spiegato il consigliere comunale, Giacomo Vannucci – I bambini sono gli artisti del sorriso. Dopo mesi di restrizioni, che per loro sono state sicuramente molto difficili, li rendiamo nuovamente protagonisti di una iniziativa che ha il merito, con semplicità, di lasciarli liberi di colorare e di esprimersi. Sono sicuro che i loro sassolini, sparsi nella Versiliana, regaleranno tanti sorrisi e tanta meraviglia ai fortunati che avranno la pazienza e la curiosità di cercarli durante una passeggiata o una corsa. Sarà come incontrare uno di loro”.

I prossimi appuntamenti sono il 6 ed il 26 agosto. Per informazioni WhatsApp: 3292391694

Per informazioni www.comune.pietrasanta.lu.it e pagina ufficiale www.facebook.com/comunedi. pietrasanta?fref=ts