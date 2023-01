CONSIGLIO COMUNALE STRAORDINARIO SU SOTTOPASSO E CIRCONVALLAZIONE: ULTIMO GIORNO PER PRENOTARSI PER INTERVENIRE

Per favorire la partecipazione, prevista la diretta streaming sui canali social del Comune

Il consiglio, convocato per sabato 28 alle 8.30 ad Altopascio, è aperto al pubblico che potrà accomodarsi in sala consiliare o in sala mediateca

ALTOPASCIO, 23 gennaio 2023 – Consiglio comunale straordinario su aggiornamento per sottopasso e circonvallazione: ultimo giorno per prenotarsi per intervenire. I rappresentanti o i membri di gruppi di interesse (quali comitati, associazioni, circoli ecc.), hanno tempo fino a domani compreso, martedì 24 gennaio, per inviare l’email di prenotazione per fare il proprio intervento nel corso del consiglio di sabato prossimo. Per prenotarsi occorre scrivere alla presidente del consiglio comunale: r.romani@comune.altopascio.lu.it .

I cittadini tutti (chi parla in consiglio e chi no) possono partecipare direttamente nel pubblico: oltre allo spazio in sala consiliare, sarà possibile accomodarsi anche in sala mediateca, sempre in piazza Ospitalieri (con collegamento video in diretta del consiglio). Per favorire al massimo la partecipazione, inoltre, l’amministrazione comunale ha previsto anche di trasmettere il consiglio straordinario in diretta streaming sui canali social (Facebook e YouTube) del Comune.