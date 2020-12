Consiglio comunale: seduta convocata per mercoledì 30 dicembre

Ultima convocazione del 2020 per il Consiglio comunale di Seravezza mercoledì 30 dicembre alle ore 16:00. Il Consiglio si terrà in modalità telematica mediante videoconferenza e potrà essere seguito in diretta audio sul sito del Comune all’indirizzo cloud.comune.seravezza.lucca. it/consiglio. Quattro i punti iscritti all’ordine del giorno: comunicazioni del sindaco; interpellanze, interrogazioni e risposte; approvazione del verbale della seduta dal 30 settembre; approvazione della razionalizzazione periodica delle partecipazioni comunali.