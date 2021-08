Consiglio comunale: seduta convocata per mercoledì 11 agosto

Il Consiglio comunale di Seravezza si riunisce in sessione ordinaria mercoledì 11 agosto alle ore 15:00. All’ordine del giorno – con le comunicazioni del sindaco Riccardo Tarabella, le interrogazioni e le interpellanze dei gruppi consiliari – sono iscritti i seguenti argomenti: assestamento generale di bilancio, verifica dello stato di attuazione dei programmi e salvaguardia degli equilibri di bilancio con rideterminazione del risultato di amministrazione vincolato approvato in sede di rendiconto 2020; riconoscimento di un debito fuori bilancio a seguito di una sentenza del Tar della Toscana; approvazione della convenzione per il conferimento della funzione di stazione unica appaltante alla Provincia di Lucca; approvazione di una variante particolare al piano attuativo di iniziativa privata dell’area “DQ Henraux Querceta”; permuta aree tra Comune di Seravezza e Comune di Forte dei Marmi presso il depuratore consortile di Querceta; atto di indirizzo politico-amministrativo del Consiglio comunale sul giudizio presso la Corte d’Appello di Roma relativo al contenzioso sugli usi civici. La seduta si terrà in modalità telematica. Si potrà seguire in streaming audio sul sito web del Comune all’indirizzo https://cloud.comune. seravezza.lucca.it/consiglio/.

«Con le elezioni fissate al 3 e 4 ottobre prossimi, il mandato amministrativo si avvia verso la conclusione», dichiara Riccardo Biagi, Presidente del Consiglio comunale. «Sono stati cinque anni di lavoro intenso e costruttivo, con un importante numero di sedute – cinquantacinque nel complesso – e una gran mole di provvedimenti approvati in tutti i settori della vita amministrativa della nostra comunità.

Mi sento di ringraziare tutti i gruppi consiliari, tanto le forze di maggioranza quanto i gruppi di opposizione, per il lavoro svolto con serietà e continuità per tutto l’arco del mandato. Lo stesso ringraziamento lo rivolgo all’Ufficio Segreteria e a tutti i settori comunali. In Consiglio non sono mancati momenti di vivace contrapposizione, a volte anche di scontro aperto, com’è naturale che sia in un consesso in cui si esercita il confronto democratico, si discutono e si approvano decisioni importanti per la vita delle famiglie e delle imprese e per il futuro del territorio. Se a volte certi meccanismi di gestione pratica dei Consigli non hanno funzionato lo riconosco e me ne scuso in prima persona, sapendo in cuor mio di aver sempre voluto interpretare il mio ruolo con imparzialità, a garanzia di tutti i gruppi consiliari e guardando all’interesse della comunità seravezzina nel suo complesso, mettendomi al servizio dell’interesse pubblico con tanta passione, buona volontà e spirito di collaborazione. Gli ultimi due anni sono stati difficili a causa del Covid, un evento che ha cambiato la storia e che anche nella nostra amata Città ha avuto i suoi riflessi e portato difficoltà e dolori.

Del tutto nuova, a questo proposito, l’esperienza delle sedute consiliari in videoconferenza, da remoto: se da una parte la tecnologia ci è venuta in soccorso, dall’altra questa situazione non ha certo favorito i lavori dell’assemblea e, di conseguenza, l’attività amministrativa. Auspico che il Consiglio comunale che si formerà dopo le elezioni di ottobre su nuovo mandato dei cittadini riesca ad attivare al proprio interno, come sostanzialmente è stato in questi anni, quelle dinamiche utili a far crescere la nostra comunità, a farla progredire, a creare benessere, a risolvere i problemi che via via si presenteranno».