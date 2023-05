Consiglieri Pd Lucca: “Quartieri periferici e frazioni: Lucca sempre più abbandonata”

“Quartieri periferici e frazioni: Lucca sempre più abbandonata, tra incuria, sporcizia, erba alta e gestione non controllata delle aree verdi”.

A dirlo sono le consigliere e i consiglieri del Partito Democratico, che chiedono al sindaco e alla giunta di aumentare la cadenza annuale degli sfalci dell’erba, riportandoli a tre, come era lo scorso anno, e di investire maggiormente nel decoro complessivo della città.

“Lucca non è solo centro storico – spiegano -, i quartieri esterni alle Mura, le frazioni, le zone più periferiche hanno bisogno di continua attenzione e presenza, di decoro, cura e interventi, tutte cose che, a quasi un anno dalla vittoria elettorale, sono del tutto inesistenti. Tra le tante, in queste settimane è evidente la non gestione del verde e degli sfalci. Se da una parte questa giunta si è accanita nell’eliminazione mirata dei corridoi ecologici sugli spalti delle Mura, nel momento di loro massima espansione, lasciando anche l’erba tagliata a marcire lungo i fossi, la stessa solerzia non si può dire sia stata replicata per quanto riguarda la cura e la manutenzione del verde dei parchi urbani, dei marciapiedi e delle aree comuni che si trovano fuori dal centro storico. Cespugli ovunque, erba incontrollata, totale mancanza di attenzione e decoro, tanto da rendere praticamente impossibili anche banali passeggiate. Risulta, come riportato sul sito del Comune di Lucca, che il taglio dell’erba viene effettuato due volte l’anno, solitamente nei mesi di maggio e ottobre, salvo situazioni particolari. Questa nuova cadenza è però peggiorativa rispetto a quanto veniva attuato nel 2022, quando gli sfalci erano programmati per essere tre all’anno: perché questo cambio? Il nuovo sistema, tra l’altro, è causa di disagio tra i residenti, specie quelli delle zone rurali e periferiche che, oltre alla maggiore incuria, scontano anche l’assenza di spazi verdi dove, se adeguatamente mantenuti, potersi ritrovare. Altri disagi emergono anche per quanto riguarda la sicurezza stradale, a causa dell’invasione da parte del verde non mantenuto delle sedi stradali. Per questo motivo chiediamo all’amministrazione comunale di riportare a tre il numero annuo degli sfalci dell’erba.

Noi crediamo infine che i quartieri periferici, le zone rurali, le tante frazioni che compongono il nostro territorio siano un elemento distintivo di Lucca, spazi da curare, rigenerare, su cui investire, perché da qui passa anche la capacità di migliorare la qualità della vita dei nostri cittadini: un tema, tra l’altro, sempre più centrale, come dimostrano anche i tanti programmi di sviluppo sostenibile e di rigenerazione urbana presentati e avviati negli anni passati che nel prossimo futuro vedranno la loro piena e concreta attuazione”.