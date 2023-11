Consiglieri PD: “Lucca perde 10 posizioni per quanto riguarda la qualità della vita. Dove sono quelli che si strappavano le vesti nel passato?”

“Lucca perde 10 posizioni per quanto riguarda la qualità della vita. Dove sono quelli che si strappavano le vesti nel passato? Oggi siedono tutti in giunta, lo stesso sindaco utilizzava questi argomenti in campagna elettorale: ora non ha nulla da commentare?” A dirlo sono le consigliere e i consiglieri del gruppo del Partito Democratico. “Lucca perde ancora posizioni – dicono -. Certo, i dati sono provinciali, come erano provinciali quelli degli anni passati, quando gli stessi che oggi siedono in giunta e in maggioranza li strumentalizzavano per fare propaganda politica e attaccare la precedente amministrazione. Una classifica che va di pari passo con quella del gradimento dei sindaci, di pochi mesi fa, che vede Pardini al 76º posto – su 87 – nella classifica generale, ultimo tra i sindaci al primo anno di mandato. Al di là delle copertine patinate, delle feste a nastro, dei balli in maschera, delle luci di natale e quello che resta a terra, nella percezione comune di chi vive ogni giorno questa città, è veramente poco: non c’è visione, non c’è progettualità, c’è solo divertimento. E lo conferma la classifica sulla qualità della vita, dove Lucca ancora una volta scivola verso il basso: manca visione sulla cultura e sul turismo, completamente assente la progettualità sull’urbanistica (unico risultato in questo senso: la perdita di un anno e mezzo di tempo prezioso con la delega che è tornata nelle mani del sindaco senza un’idea su cosa succederà da qui in avanti), mancano un’attenzione e un piano di interventi sulle periferie e sulle frazioni, completamente sparite dalla narrazione quotidiana, per non parlare delle questioni relative alla sicurezza. Tutti temi che, evidentemente, non sono più un problema di chi governa ora che siede nei posti di comando”. “Sindaco Pardini, visto che si vanta di avere buoni rapporti a destra e a manca, come mai le sue politiche così innovative determinano ulteriori perdite di posizione per Lucca?“.