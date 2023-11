Consiglieri Pd e Lucca Futura: “che fine ha fatto il tavolo inclusione del Comune? E il piano per l’accessibilità? Quali politiche per il sociale?”

Consiglieri Pd e Lucca Futura: “che fine ha fatto il tavolo inclusione del Comune? E il piano per l’accessibilità? Quali politiche per il sociale?”

“Già, che fine ha fatto il tavolo dell’inclusione del Comune di Lucca? Se lo chiede il presidente dell’associazione Luccasenzabarriere Odv, Domenico Passalacqua e ce lo chiediamo anche noi: perché non è più stato convocato? Che politiche sono programmate o in atto su questo argomento? E perché non discuterle con le associazioni che da sempre si impegnano sul territorio per l’inclusione di tutte e tutti? E che fine ha fatto il Piano per l’accessibilità (Peba) che dopo il centro storico, avrebbe dovuto esaminare i quartieri della città fino ad arrivare ai paesi e che aveva visto i settori sociale e urbanistica collaborare insieme proprio al tavolo dell’inclusione?”

A porre queste domande sono le consigliere e i consiglieri dei gruppi Partito Democratico e Lucca Futura, a qualche giorno di distanza dall’appello pubblico lanciato proprio dall’associazione Luccasenzabarriere.

“Negli anni passati il tavolo si riuniva con regolarità ogni mese e mezzo – spiegano -, poi da un anno, cioè da novembre 2022, non se ne è più saputo niente. Non si conoscono le politiche che l’assessorato al sociale sta portando avanti sul tema dell’inclusione e in generale sono sconosciuti i progetti, i programmi e le linee guida che dovrebbero alimentare e condurre le scelte e le visioni (sempre che ce ne sia una) delle politiche sociali, grandi assenti, a oggi, nella narrazione dell’amministrazione di Mario Pardini.

La sensazione, confermata da ciò che vanno dicendo molti rappresentanti di associazioni del territorio, è che la giunta decida in modo totalmente arbitrario chi ricevere e con chi dialogare. Tutti gli altri restano a guardare: non vengono ricevuti da sindaco e assessori, non trovano supporto nelle proprie iniziative, non ottengono attenzione dall’Ente comunale, che in quanto tale dovrebbe essere di tutti, non appannaggio di pochi. Rientrano in questa casistica anche le realtà del tavolo dell’inclusione: improvvisamente l’amministrazione non ha più bisogno di progettare politiche inclusive o di ricevere un supporto e un’indicazione per operare le scelte più consapevoli in termini di accessibilità e inclusività? Evidentemente, a giudicare dalle dichiarazioni gravissime del capogruppo di Forza Italia, Alessandro Di Vito, secondo cui gli alloggi popolari non possono trovare spazio in zone limitrofe alle Mura (sottintendendo che chi ha più bisogno o chi vive in situazioni di difficoltà non ha diritto alla bellezza e la bellezza di Lucca non può essere intaccata da chi magari non vanta risorse economiche), per Pardini e i suoi il sociale non conviene in termini di popolarità: pochi tagli del nastro, poche feste, pochi selfie”.