Folla di pubblico e tutto esaurito sabato 14 gennaio per la chiusura del Lucca Capannori Underground Festival 2022 che ha visto protagonista Master Mixo, il noto conduttore radiofonico di Radio Capital intervistato da Gianmarco Caselli e da Dome La Muerte, altro grande nome della scena Undergrounde collaboratore del Festival.

Presente per l’amministrazione comunale il consigliere comunale Marco Bachi.

L’incontro, molto apprezzato dal pubblico, ha avuto il suo clou con il conferimento a Master Mixo del prestigioso Premio Lucca Capannori Underground Festival 2022.

“Questo vostro Festival – ha detto Mixo – è veramente una fiammella molto bella ma in un mare di nulla purtroppo. Lunga vita, perché di situazioni di questo genere non ce ne sono praticamente più.”

“Mixo è stato ed è una figura importantissima per la divulgazione della musica e della cultura underground. Per noi – dice Gianmarco Caselli, direttore artistico del Festival – è stata una grande soddisfazione averlo avuto come ospite e avergli conferito il nostro Premio.”

Il ‘Lucca Capannori Underground Festival 2022’ è organizzato da V.A.G.A. (Visioni Atipiche Giovani Artisti) con il contributo del Comune di Capannori e della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e lo sponsor Effeottica Lucca.