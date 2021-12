Consegnate in Prefettura le Onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana

Consegnate in Prefettura le Onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana e una Medaglia d’oro per le vittime del terrorismo

Questa mattina il Prefetto di Lucca, Francesco Esposito, unitamente agli Amministratori

locali dei Comuni di residenza degli insigniti, ha consegnato i diplomi di conferimento delle

Onorificenze al Merito della Repubblica Italiana, al personale sanitario per aver contribuito

in maniera sensibile, nella cura e nell’assistenza dei pazienti colpiti dal virus covid-19, alla

presenza del Direttore Generale dell’Azienda Asl Toscana Nord Ovest Dott.ssa Letizia

Casani.

Nel suo breve intervento il Prefetto ha espresso parole di ringraziamento per i medici e gli

infermieri che oggi hanno ricevuto l’onorificenza di Cavaliere al Merito della Repubblica

Italiana, rappresentando simbolicamente tutti i medici, gli infermieri e gli operatori socio

sanitari che, con sacrificio e abnegazione, hanno affrontato i momenti peggiori

dell’emergenza sanitaria. Ha inoltre sottolineato che grazie al loro impegno straordinario e

al senso di responsabilità diffusa mostrato dalla comunità, oggi possiamo guardare con

maggiore fiducia al futuro: “Queste persone incarnano i valori di rispetto della dignità, di

solidarietà e di alto senso del dovere che ritroviamo nella nostra Costituzione”

Il Prefetto ha poi consegnato l’onorificenza al critico d’arte Lodovico Giuseppe Gierut e la

Medaglia d’oro alla memoria dell’appuntato della Polizia di Stato Giuseppe Lombardi.

Di seguito l’elenco degli insigniti, con la motivazione della benemerenza.

Onorificenza di Cavaliere al Dott. Simone CAVANI, residente a Pieve Fosciana

Laureato in medicina e chirurgia con specializzazione “anestesia e rianimazione”. Svolge

attualmente l’incarico di Direttore di unità operativa semplice di anestesia e rianimazione

presso l’ospedale di Castelnuovo di Garfagnana. Durante l’emergenza sanitaria “Covid 19”

ha assistito i pazienti positivi o con gravi insufficienze respiratorie organizzando il

trasferimento degli stessi presso gli ospedali “Covid” di Lucca e Pisa, preservando, in tal

modo, gli ospedali di Castelnuovo di Garfagnana e Barga classificati “No Covid” da

plausibili rischi derivanti dall’epidemia; ha organizzato le turnazioni del reparto in modo

tale da non gravare sul personale anestesista dell’ospedale di Lucca.

Onorificenza di Cavaliere al Dott. Sauro LUCHI, residente a Capannori.

Laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Pisa con il massimo dei voti, ha

conseguito, la specializzazione in nefrologia medica, malattie infettive, gastroenterologia e

endoscopia digestiva,. E’ attualmente Primario della Unità Operativa malattie infettive e

epatologia presso l’Azienda Usl Toscana Nord Ovest nonché referente dell’area

organizzativa medica dei presidi ospedalieri di Lucca. Nel corso della sua carriera ha

effettuato numerose docenze e ha pubblicato moltissimi lavori scientifici su temi

infettivologici ed epatologici. Presso l’Ospedale San Luca, nella fase più critica

dell’emergenza, ha assistito numerosi pazienti Covid applicando, unitamente agli altri

medici dell’ospedale, protocolli terapeutici finalizzati all’isolamento del paziente e

contestualmente alla tutela degli altri ricoverati presso la struttura, operando anche per

contenere il contagio del personale sanitario.

Onorificenza di Cavaliere alla Dott.ssa Lara LORENZONI, residente a Seravezza.

E’ infermiera al Pronto Soccorso e Medicina d’Urgenza presso l’Ospedale Versilia di Lido

di Camaiore. Nel corso della sua carriera ha maturato diverse esperienze professionali tra

le quali si citano l’attività lavorativa svolta presso la Fondazione Monasterio di Massa e

quella presso la Casa di Cura San Camillo di Forte dei Marmi come collaboratore

professionale sanitario presso il day hospital Oncologico. Ha conseguito diversi titoli

abilitativi, da ultimo quello relativo al coordinamento locale trapianti e donazioni. Nel pieno

della fase pandemica ha assistito pazienti covid con grande professionalità, manifestando

massimo impegno sia a diretto contatto con gli stessi sia a supporto dei medici soprattutto

nel periodo in cui gli accessi al Pronto Soccorso erano numerosi.

Onorificenza di Cavaliere al Dott. Andrea NICOLINI, residente a Viareggio.

Laureato in medicina e chirurgia con il massimo dei voti, ha conseguito la specializzazione

in anestesia e rianimazione nonché l’abilitazione all’esercizio della medicina d’urgenza sul

territorio. Attualmente è Direttore dell’Unità Operativa Complessa Centrale Operativa del

118 Alta Toscana, nonchè Direttore e docente del corso Medical Care per naviganti. Nel

corso della sua carriera ha lavorato all’interno dell’azienda Usl Toscana Nord Ovest,

svolgendo diversi incarichi presso il reparto di anestesia e rianimazione in cardiochirurgia

pediatrica e adulti e come direttore dell’unità operativa semplice centrale operativa 118.

Durante l’emergenza ha gestito tutti i trasferimenti dei pazienti covid con estrema

professionalità cercando di evitare il sovraffollamento delle strutture sanitarie,

coordinandosi con gli ospedali del territorio e applicando con rigore le procedure

finalizzate ad evitare il contagio del personale del 118.

Onorificenza di Cavaliere alla dott.ssa Silvia PIOLI, residente a Castelnuovo di

Garfagnana.

Infermiera, attualmente è impiegata presso il polo operativo di Castelnuovo di Garfagnana

per l’assistenza domiciliare integrata e fino al 2012 ha lavorato presso il reparto di

cardiologia. Nel corso della sua carriera ha costantemente aggiornato le sue conoscenze

partecipando a numerosi corsi organizzati dall’azienda Usl Toscana Nord Ovest. Nella

fase più delicata dell’emergenza, con la sua attività ha garantito la continuità ospedale –

territorio, seguendo i pazienti a domicilio e evitando, ove possibile, il ricovero presso le

strutture ospedaliere, in carenza di disponibilità.

Onorificenza di Cavaliere al Sig. Lodovico Giuseppe GIERUT, residente a

Pietrasanta.

Ha iniziato giovanissimo ad intraprendere l’attività di giornalismo, scrivendo per il

quotidiano “Il Telegrafo” di Livorno, per poi collaborare con i quotidiani “il Tirreno” e “La

Nazione”. Critico d’arte dal 1975, presiede il “Comitato Archivio artistico-documentario

Gierut” istituito in memoria della figlia Marta, poetessa, scultrice e pittrice, scomparsa

tragicamente nel 2005. Il Comitato organizza mostre e conferenze con analoghe

associazioni e fondazioni, promuovendo incontri socio-culturali. Nel corso della sua

carriera ha collaborato con emittenti radiofoniche private locali, portando avanti rubriche

dedicate all’arte e alla letteratura, e con emittenti radiotelevisive in cui ha preparato servizi

giornalistici sulla cultura. E’ autore di molteplici pubblicazioni di carattere letterario ed ha

tenuto numerose conferenze, alcune delle quali dedicate all’arte in Versilia. Attualmente fa

parte dei critici segnalatori del catalogo dell’Arte Moderna Giorgio Mondadori – Cairo

Publishing.

Medaglia d’oro per le vittime del terrorismo conferita dal Presidente della

Repubblica alla memoria dell’Appuntato di Pubblica Sicurezza Giuseppe

LOMBARDI, con la seguente motivazione:

Nel 1975 l’Appuntato Giuseppe Lombardi prese parte ad una operazione diretta ad

arrestare noti pregiudicati, autori di numerose rapine perpetrate in danno di Istituti bancari

toscani, in particolare del pericoloso pregiudicato Battini Massimo, già colpito da numerosi

ordini di cattura.

L’azione rientrava nella perquisizione dell’abitazione del pregiudicato Federigi Giuseppe,

nel quale risultava aver trovato rifugio il Battini. Al momento di fare ingresso

nell’abitazione, i pregiudicati spararono verso i poliziotti e il Lombardi Giuseppe perse la

vita, insieme ai colleghi Mussi e Femiano,

E’ stato molto apprezzato da tutti l’intermezzo musicale a cura degli studenti del Liceo

Artistico Musicale Augusto Passaglia diretti dalle professoresse Ausilia Cristofaro e Lucia

Coli. Gli studenti che si sono esibiti sono: Lucrezia Ferrari, Federica Gagliardi, Celeste

Nardi, Gioele Nencini, Tommaso Andreotti, Edoardo Bonacchelli, Arianna Presepi, Tessa

Sansone, Margherita Simonetti, Silvia Bandieri, Martina Bonuccelli, Andrea Francione,

Delia Galliano, Amina Nizzoli, Rachele Bertei, Ercolini Sofia e Agata La Monica.

Lucca, 16 dicembre 2021

Il Capo di Gabinetto