Connettività scuole. Arrivate oltre 120 domande, bando ancora aperto

E’ ancora aperto il bando per il potenziamento della connettività delle scuole, ma già 120 enti hanno presentato domanda e tra questi 57 sono già stati liquidati.

“Dei 2 milioni di euro messi a disposizione dalla Regione Toscana per migliorare la connettività delle scuole – spiega l’assessore regionael alle Infrastrutture digitali Stefano Ciuoffo – oltre 1.155.000 euro sono già stati impegnati sulla base delle richieste che ci sono arrivate. E 399mila euro sono stati già liquidati a beneficio di 60 Comuni. Ma c’è ancora tempo per presentare domanda. Il bando è stato pubblicato lo scorso 24 dicembre e sarà aperto fino al 2 febbraio 2021 salvo esaurimento dei fondi disponibili. E’ possibile chiedere fino a 2000 euro per plesso scolastico, escluse le scuole dell’infanzia, e risorse aggiuntive per l’acquisto di router per chi richiede importi inferiori al contributo massimo. Invito tutti gli enti locali a cogliere questa opportunità, soprattutto ora che la pandemia ha reso evidente a tutti l’importanza strategica del potenziamento delle infrastrutture digitali”.

“L’intento – aggiunge Ciuoffo – era quello di permettere agli istituti scolastici e agli studenti di collegarsi meglio alla rete e di garantire quindi una migliore didattica a distanza in periodi di lockdown, anche parziale. Una scelta che la Regione ha deciso di compiere con risorse proprie al fine di rispondere a questa necessità concreta e impellente che andrà a integrarsi con il Piano Scuola previsto dal Governo per la copertura in Banda Ultra Larga di tutti gli istituti scolastici”.

Ad oggi sono stati liquidati i contributi richiesti da:

– Città Metropolitana di Firenze: € 4.000 per connettività;

– Comune di Asciano (Pi): € 5.400 per connettività e € 600 per router;

– Comune di Aulla (MS): € 5.400 per connettività e € 600 per router;

– Comune di Bagnone (MS): € 2.000 per connettivit;

– Comune di Bibbiena (AR): € 6.000 per connettività;

– Comune di Bibbona (LI): € 4.000 per connettività;

– Comune di Buggiano (PT): € 4.000 per connettività;

– Comune di Calci (PI): € 4.000 per connettività;

– Comune di Camporgiano (LU): € 4.000 per connettività;

– Comune di Capraia Isola (LU): € 2.000 per connettività;

– Comune di Casciana Terme Lari (Pi): € 6.000 per connettività;

– Comune di Castel S.Niccolo (AR): € 3.500 per connettività e € 500 per router;

– Comune di Castelfranco di Sotto (PI): € 8.000 per connettività;

– Comune di Castiglion Fiorentino (AR): € 8.160 per connettività e € 5.840 per router;

– Comune di Cavriglia (AR): € 10.000 per connettività;

– Comune di Certaldo (FI): € 6.000 per connettività;

– Comune di Cinigiano (Gr): € 6.000 per connettività;

– Comune di Collesalvetti (LI): € 14.000 per connettività;

– Comune di Figline e Incisa Val d’Arno (FI): € 10.460 per connettività;

– Comune di Filattiera (MS): € 4.000 per connettività;

– Comune di Fivizzano (MS): € 4.450 per connettività e € 1.150 per router;

– Comune di Forte dei Marmi (LU): € 4.000 per connettività;

– Comune di Gallicano (LU): € 4.000 per connettività;

– Comune di Gambassi Terme (Fi): € 2.448 per connettività;

– Comune di Larciano (PT): € 4.000 per connettività;

– Comune di Lastra a Signa (FI): € 8.100 per connettività e € 3.900 per router;

– Comune di Lucca (Lu): € 22.000 per connettività;

– Comune di Massa e Cozzile (PT): € 8.000 per connettività;

– Comune di Minucciano (LU): € 6.000 per connettività;

– Comune di Molazzana (LU): € 1.800 per connettività e € 200 per router;

– Comune di Montaione (Fi): € 1.102 per connettività;

– Comune di Montecarlo (LU): € 4.000 per connettività;

– Comune di Montecatini Val di Cecina (PI): € 4.000 per connettività;

– Comune di Monterchi (AR): € 2.000 per connettività;

– Comune di Mulazzo (MS): € 4.000 per connettività;

– Comune di Murlo (SI): € 4.000 per connettività;

– Comune di Orbetello (GR): € 2.000 per connettività;

– Comune di Ortigiano Raggiolo (AR): € 2.000 per connettività;

– Comune di Pelago (Fi): € 4.500 per connettività;

– Comune di Pescaglia (LU): € 4.000 per connettività;

– Comune di Pietrasanta (LU): € 18.000 per connettività;

– Comune di Podenzana (MS): € 4.000 per connettività;

– Comune di Poggibonsi (SI): € 2.000 per connettività;

– Comune di Pontassieve (FI): € 3.600 per connettività e € 300 per router;

– Comune di Pontremoli (MS): € 3.894 per connettività;

– Comune di Rignano sull’Arno (FI): € 2.000 per connettività;

– Comune di Rufina (Fi): € 6.000 per connettività;

– Comune di S.Giovanni Valdarno (AR): € 12.000 per connettività;

– Comune di Sambuca Pistoiese (PT): € 2.202 per connettività;

– Comune di San Miniato (PI): € 16.419 per connettività;

– Comune di Scandicci (FI): € 20.000 per connettività;

– Comune di Sillano Giuncugnano (LU): € 1.392 per connettività e € 2.350 per router;

– Comune di Tresana (MS): € 1.800 per connettività e € 100 per router;

– Comune di Villa Basilica (LU): € 4.000 per connettività;

– Comune di Villa Collemandina (Lu): € 2.800 per connettività e € 1.200 per router;

– Comune di Villafranca in Lunigiana (MS): € 2.000 per connettività;

– Unione dei Comuni della Val di Bisenzio: € 12.000 per la connettività.