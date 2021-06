Confettura di albicocche fatta in casa senza zucchero aggiunto

Confettura di albicocche senza zucchero, la ricetta passo passo per preparare in casa una conserva fai-da-te per l’inverno sana e nutriente; da servire per la prima colazione su una fetta di pane casareccio tostato, è perfetta anche per la merenda o per guarnire dolci e crostate.

La preparazione di questa confettura è molto semplice, però è fondamentale seguire i nostri consigli sulla sanificazione e pastorizzazione dei barattoli perché ci sono dei passaggi da effettuare che rendono sicure le conserve fatte in casa.

Per fare una buona confettura di albicocche è importante scegliere il frutto giusto: dovrà, infatti, essere dolce, ben maturo, possibilmente biologico e a Km zero, in modo da garantire la giusta dolcezza e l’assenza di pesticidi. L’aggiunta di un pezzettino di mela, preferibilmente con la buccia, vi aiuterà ad addensare il composto accorciando così i tempi di cottura. Se alla fine della preparazione il composto risultera ancora poco dolce per il vostro palato potete eventualmente aggiungere un cucchiaio di sciroppo d’agave prima della cottura.

LEGGI anche: Come preparare la marmellata senza zucchero

Ingredienti 1 Kg di albicocche ben mature

50 gr di mela



2 barattoli da 25 cl

Tempo Preparazione:

20 minuti

240 minuti circa

tempo di raffreddamento

per 2 barattoli di confettura

bassa

Come preparare la confettura di albicocche senza zucchero: procedimento

Lavare le albicocche mettendole a bagno in acqua e bicarbonato, sciaquarle bene e farle sgocciolare,

eliminare quindi il nocciolo e tagliarle in piccoli pezzi di egual misura,

metterle in una pentola dal fondo spesso e aggiungere anche la mela sempre tagliata a pezzi,

iniziare a cuocere a fuoco bassissimo avendo cura di mescolare di sovente,

quando la frutta si sarà ammorbidita sarà possibile, se lo si gradisce, lavorarla con un frullatore ad immersione per eliminare così i pezzettini.

Rimettere quindi sul fuoco e continuare a cuocere fin quando la confettura non si addenserà.

A cottura ultimata riempire i barattoli già sanificati lasciandoli vuoti almeno un centimetro dal bordo, chiudere con le capsule e rimettere in pentola per la pastorizzazione.

Come conservare la confettura di albicocche senza zucchero:

La confettura di albicocche senza zucchero potrà essere conservata in dispensa al riparo dalla luce per circa sei/sette mesi; una volta aperta dovrà essere riposta in frigorifero e consumata entro pochi giorni.