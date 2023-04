Concorso scolastico “Ascolta il Creato”

ecco i premiati

Le scuole che hanno partecipato al concorso «Ascolta il creato», promosso in questo anno

scolastico dall’Arcidiocesi, sono state 18 con il coinvolgimento di 148 classi. A conclusione della

Settimana della scuola, sabato 1 aprile, si è svolta la premiazione nel Salone dell’Arcivescovato alla

presenza di mons. Paolo Giulietti.

Ad ogni scuola partecipante, grazie al contributo della Fondazione Crl, è stato consegnato un

attestato, un volume con l’enciclica di Papa Francesco «Fratelli tutti», e un libro di cultura sulla

città di Lucca.

Poi la giuria, che ha ritenuto tutti i lavori centrati sugli obiettivi dati dal concorso – cioè

l’elaborazione di sogni o progetti volti alla sostenibilità ambientale – ha stabilito i seguenti premi

per gli istituti comprensivi consistenti in un buono di acquisto di libri del valore di 400 Euro ciascun

vincitore: «Ic Ungaretti» classe V della primaria di Sorbano; «Ic Torre del Lago» tutti i plessi

dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado; «Ic Piazza al Serchio» scuola primaria di

Sillano. Per le scuole secondarie di secondo grado i premi, sempre un buono libri di 400 Euro, sono

andati a: Polo Fermi Giorgi Istituto tecnico classe II A; Liceo Artistico Passaglia, classe III E; Liceo

Scientifico Barsanti e Matteucci classe I.

L’Ufficio diocesano per la pastorale scolastica, d’intesa con la giuria e con la collaborazione della

Cartolibreria Checchi, ha assegnato anche un premio intitolato alla memoria di «Fausto e Anna

Simonetti» con buoni per materiale didattico del valore di 200 Euro ciascuno. Tale riconoscimento

è stato dato alla II A della scuola secondaria di primo grado di Castelnuovo Garfagnana; alle scuole

dell’infanzia dell’istituto comprensivo del Centro storico; alla scuola dell’infanzia di Montaltissimo

dell’Istituto Comprensivo di Gallicano e alla scuola alla scuola primaria Tenuta Borbone

unitamente alle scuole dell'infanzia Darsena e Tenuta Borbone dell'Istituto comprensivo Darsena.