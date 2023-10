CONCORSO PUBBLICO per esami, a tempo pieno e indetermintato, di N.1 unità

UNIONE COMUNI GARFAGNANA:

E’ stato indetto un CONCORSO PUBBLICO per esami, a tempo pieno e indetermintato, di N.1 unità con il profilo professionale di FUNZIONARIO TECNICO (AREA FORESTAZIONE) – AREA DEI FUNZIONARI EX CCNL 2019/2021.

per ulteriori informazioni è possbile consultare il link https://trasparenza.apkappa.it/ucgarfagnana/index.php…