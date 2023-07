CONCORSO PUBBLICO PER 2 POSTI A TEMPO PIENO E INDETERMINATO PER IL PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

CONCORSO PUBBLICO PER 2 POSTI A TEMPO PIENO E INDETERMINATO PER IL PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE (EX CATEGORIA ‘C’) RISERVATO ESCLUSIVAMENTE ALLE CATEGORIE PROTETTE

L’amministrazione comunale ha pubblicato un bando di concorso pubblico, per esami, per la copertura di 2 posti a tempo pieno e indeterminato per il profilo professionale di Istruttore Amministrativo Contabile – Area Istruttori (ex categoria giuridica “C”), riservato esclusivamente alle categorie protette di cui all’art. 1 della Legge n. 68/1999.

Tra i requisiti specifici previsti dal bando: essere soggetto di cui all’art. 1 della Legge n. 68/1999; essere iscritto nell’elenco di cui all’art. 8 della Legge n. 68/1999, tenuto presso gli Uffici del collocamento mirato; essere in possesso del Diploma di scuola secondaria di secondo grado (Diploma di maturità) che permette l’accesso all’Università.

Il candidato dovrà inviare la domanda di ammissione al concorso utilizzando l’apposito modulo allegato al bando esclusivamente per via telematica, autenticandosi con SPID/CIE/CNS/eIDAS, mediante la compilazione del format di candidatura sul Portale “inPA”, disponibile all’indirizzo internet https://www.inpa.gov.it, previa registrazione sullo stesso Portale. Per la partecipazione al concorso il candidato deve essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC). La registrazione, la compilazione e l’invio on line della domanda devono essere completati entro il 29 luglio 2023. Il bando di concorso è pubblicato sul Portale “inPA”, disponibile all’indirizzo internet “https://www.inpa.gov.it/” e sul sito istituzionale del Comune di Capannori, sezione amministrazione trasparente, sottosezione bandi di concorso.

Per eventuali informazioni è possibile contattare l’Ufficio Personale all’indirizzo personale@comune.capannori.lu. it., tel. 0583 428264, 0583 428263.