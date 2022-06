CONCORSO PIANISTICO INTERNAZIONALE MASSAROSA: VINCE LA GIAPPONESE SAYA OTA

“I miei più sinceri complimenti all’Associazione Musicale Massarosa – commenta il consigliere delegato alla cultura Adolfo del Soldato – che in poco tempo è riuscita a costruire un premio internazionale importante e che ben si inserisce nella tradizione musicale di Massarosa con eventi di grande livello come il Corsanico Festival ed i concerti di Pieve a Elici. Un grazie davvero speciale – conclude – alla Fondazione Pomara Scibetta per aver sostenuto il Concorso e per essere sempre presente quando si parla di Cultura sul nostro territorio.”