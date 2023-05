CONCORSO FOTOGRAFICO GALLICANO IN GRANDE – EDIZIONE 2023

CONCORSO FOTOGRAFICO GALLICANO IN GRANDE – EDIZIONE 2023



Una nuova edizione per il Concorso Fotografico di Gallicano che si

arricchisce, proprio quest’anno, di tantissime novità!

Aperto da giovedì 20 aprile, il Bando di partecipazione alla TERZA

EDIZIONE del Concorso Fotografico GALLICANO IN GRANDE, avrà

come termine di scadenza per le iscrizioni il 15 giugno 2023.

Un’edizione da non perdere quella di quest’anno, la prima che vede

in campo una nuova e importante collaborazione tra il Comune di

Gallicano e la nostra nuova Consulta Giovanile.

La Consulta Giovanile di Gallicano è un organismo di partecipazione

giovanile di recente formazione che conta al proprio interno trenta

iscritti tra ragazzi e ragazze di età compresa tra i 16 e i 35 anni,

provenienti da Gallicano e dalle sue frazioni.

L’obiettivo del nostro collettivo giovanile? Costruire e sviluppare

un’idea di comunità che passi dalla cultura, dai giovani e che quindi

guardi al futuro, proprio qui, in un territorio non sempre facile per le

giovani generazioni che, spesso, tendono a preferirgli la città.

La Consulta Giovanile, costituitasi nell’agosto 2022, ha preso a cuore

il progetto GALLICANO IN GRANDE, adoperandosi fin da subito

nella sua organizzazione affinché l’evento potesse dare al nostro

territorio la giusta rilevanza e visibilità. Per chiarire l’obiettivo e

l’intento a cui la Consulta ha legato il progetto citiamo la breve

descrizione del Contest da noi realizzata per la pagina iniziale del

sito ufficiale:

Gallicano in Grande nasce dalla volontà di far affiorare, scatto

dopo scatto, la bellezza del Comune di Gallicano, piccolo borgo in

provincia di Lucca che diviene GRANDE perché ricco nella sua

storia e nelle sue particolarità. Un territorio che, dalla Rocca

Estense di Trassilico fino ad arrivare alla piccola e graziosa frazione

di Cardoso, sorprende per la genuinità che ancora vi si ritrova, per i

suoi panorami nascosti e per l’occhio attento e sempre vigile

dell’amata “Pania” che ne fa, da sempre, una degna porta di

ingresso alle bellezze della Garfagnana.

Il Contest Gallicano in Grande nasce proprio per dare la possibilità

ai partecipanti di contribuire a costruire, attraverso il linguaggio

fotografico, una cornice artistica che permetta di portare il pubblico

a contatto con questo territorio e con le sue unicità.

Questa terza edizione conterrà tante novità a partire dalla nuova

struttura del sito internet gallicanoingrande.it, dalla giuria e

dall’evento di premiazione previsto per il 26 agosto 2023.

I membri della giuria dell’edizione 2023 saranno, infatti, ALICE DINI,

vincitrice del Masterclass “Ivano Bolondi” con il fotografo Lorenzo

Cicconi Massi, MARCO VENTURI, vicepresidente del Circolo

Fotocine Garfagnana e, infine, BRUNO CERCHI, conosciuto come

“Pastrengo”, con un’esperienza cinquantennale come fotografo in

Lucchesia.

Ai partecipanti è richiesta la compilazione del modulo di iscrizione

online (disponibile sul suto ufficiale) e l’invio, tramite Wetransfer

(all’indirizzo e–mail gallicanoingrande@gmail.com) di un massimo

di cinque foto, ammesse sia in bianco e nero che a colori, con

inquadrature orizzontali e verticali, rappresentanti i luoghi del

Comune di Gallicano e delle sue frazioni.

I membri della giuria avranno l’onere di scegliere le 9 foto

selezionate dell’edizione e il vincitore ufficiale.

Una volta giunti alla chiusura del bando (15 giugno) vedremo, infatti,

l’inizio dei lavori della giuria alla cui conclusione si procederà alla

stampa delle 10 foto finaliste (foto vincitrice inclusa) in GRANDI

dimensioni (100×150). Successivamente a questo vi sarà

l’allestimento della Mostra vera e propria. L’esposizione fotografica,

visitabile fino alla fine dell’estate, vedrà le foto delle prime due

edizioni abbellire e colorare le vie del centro storico gallicanese,

mentre le nuove foto dell’edizione 2023 (9 selezionate + 1 foto

vincitrice) faranno da cornice alla deliziosa Piazzetta San

Giovanni, punto nevralgico del paese vecchio.

Previsto per il 26 agosto 2023, l’evento di premiazione, con aperitivo,

decreterà quella che sarà la foto vincitrice del Contest.

L’appuntamento dedicato alla premiazione sarà anche occasione per

festeggiare il primo compleanno della Consulta Giovanile,

formata propria nell’agosto 2022. Il vincitore verrà premiato con una

stampa in alta qualità della propria foto (100×50) alla quale si

aggiungerà una targa di premiazione e un premio speciale offerto

dagli organizzatori.



Informazioni e specifiche sul regolamento di partecipazione al

Concorso si trovano sul sito ufficiale gallicanoingrande.it.

Lo Staff del Contest, costantemente, aggiorna con informazioni e

novità relative al Concorso anche, e soprattutto, attraverso i suoi



canali social Instagram e Facebook.



Consulta Giovanile di Gallicano